За две недели лето: что делать, чтобы похудеть к теплому сезону без лишнего стресса для организма

Что помогает быстро сбросить вес / © Pixabay

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Причем все эти результаты можно получить без строгих диет и изнурительных физических нагрузок — достаточно регулярно выполнять несколько простых рекомендаций.

Как быстро улучшить фигуру через несколько недель

Прежде всего, стоит обратить внимание на свой рацион и внести в него коррективы:

сократите потребление продуктов с высоким содержанием соли и сахара, например солений и консервов;

избегайте перекусов и магазинных сладостей;

увеличьте количество продуктов, богатых клетчаткой;

откажитесь от алкоголя;

избегайте жидких калорий — сладких напитков, соков и кофе с добавками;

выбирайте тушеную, вареную или запеченную пищу, минимизируя использование масла, ведь именно оно добавляет скрытые калории;

соблюдайте правила здоровой тарелки, поддерживая правильный баланс между белками, жирами и углеводами.

Такие простые изменения помогут быстро улучшить форму тела и самочувствие.

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Чтобы подтянуть фигуру, увеличивайте физическую активность — это не значит немедленно бежать в спортзал. Достаточно включить в свой день простые привычки:

больше ходите пешком — замените вечерний скроллинг соцсетей на прогулку на свежем воздухе;

делайте утреннюю или вечернюю зарядку;

выберите на YouTube короткие тренировки, которые вам нравятся — это могут быть танцы, растяжка, фитнес или пилатес.

Чтобы кожа выглядела здоровой и упругой, уделяйте ей внимание:

совершайте скраб хотя бы раз в неделю;

регулярно наносите увлажняющий крем или баттер;

принимайте контрастный душ для тонуса и улучшения кровообращения.

Как быстро улучшить внешний вид менее чем через неделю

Ни одна косметика не заменит отдых, хороший сон и хорошее настроение. Чтобы ваша кожа светилась чистотой, глаза блестели, а настроение было на высоте, стоит:

высыпаться — старайтесь спать не менее 7 часов в сутки;

найти занятие, которое помогает расслабиться, например, рисование или другое хобби;

сократить время, проведенное в соцсетях и у экранов гаджетов;

выделять время в одиночество, чтобы прислушиваться к собственным мыслям и эмоциям.

Важно! Если вы чувствуете постоянную усталость, не игнорируйте этот симптом и обратитесь к врачу — возможно, организму не хватает необходимых витаминов и микроэлементов.

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