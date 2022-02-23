За год втрое возросла нагрузка семейных врачей

Пик обращений (4,7 млн) в том году пришелся на ноябрь,

В течение прошлого года загруженность семейных врачей выросла втрое, передает "Опендатамедиа".

Если в 2020-м было зафиксировано 31,7 млн обращений на первичный прием по электронной медицинской записи (ЭМЗ), то в 2021-м — уже 91,5 млн.

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Процент обращений активно вырос уже после начала коронавирусной пандемии. Пик обращений (4,7 млн) в том году пришелся на ноябрь, когда у врача побывал, в среднем, каждый седьмой из тех, кто заключил право на оказание медицинской помощи.

В 2021-м количество визитов росло гораздо быстрее. Пиковым месяцем снова стал ноябрь, когда к семейным врачам обратились 13,7 млн раз. То есть фактически за помощью обращался каждый второй из имеющих декларацию с семейным врачом.

Количество оформленных деклараций за последние два года росло, в среднем, на 150 тыс. в месяц. По состоянию на февраль текущего года договор с семейным врачом заключили уже 32,6 млн. украинцев.

Напомним, вирусологи обнаружили, что вариант "Омикрона" распространяется еще быстрее.

Штамм "Омикрон BA.2" предоставляет нагрузку на легкие в 9 раз выше его предшественника.

К такому выводу пришли ученые после эксперимента, в котором заразили хомячков как BA.1, так и BA.2 вариантами коронавируса. Оказалось, что вирусная нагрузка на периферии легких у животных, инфицированных BA.2, в девять раз выше.