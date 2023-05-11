За сколько часов до сна нужно кушать, чтобы не поправиться, и что есть на ужин: мнения диетологов

За сколько часов до сна нужно отказаться от еды, чтобы похудеть и хорошо себя чувствовать

О том, что, не нужно есть после шести часов вечера, наверное, слышали все. А действительно ли это так? За сколько часов до сна нужно отказаться от еды, чтобы не поправиться. Что лучше есть вечером, чтобы к утру хорошо себя чувствовать? Можно ли пить перед сном, стоит ли потерпеть, чтобы к утру не отекать?

За сколько часов нужно отказаться от еды, чтобы не поправиться

По мнению большинства диетологов, чтобы нормально переварить пищу и при этом спокойно заснуть, нужен определенный интервал между последним употреблением пищи и сна.

Когда мы поедим, много энергии тратится на переваривание пищи. Чтобы уснуть и спокойно спать, нужно, чтобы эти процессы завершились, и мы легли спать в спокойном состоянии. Во сне пищеварение должно работать на всасывание питательных веществ, на обезвреживание токсинов.

Рекомендованный временной интервал между ужином и сном связан с гормональной системой организма и работой пищеварительной системы, и вычислить количество часов можно с помощью определенной формулы, – рекомендует диетология Светлана Фус. Вечером мелатонин и соматотропный гормон запускают использование организмом запасов жира на энергетические нужды. Чтобы эти гормоны сна работали слаженно, нужно соблюдать режим питания и спящий режим. ⁣ ⁣⠀

"Спать мы должны ложиться в тот же день, когда и проснулись. То есть оптимальное время отхода ко сну 23:00", — отмечает диетология. По словам эксперта поджелудочная железа должна снижать свою активность не позднее девяти часов вечера. Уровень инсулина, выделившийся на последний прием пищи, должен плавно снизиться и нормализовать количество глюкозы в крови. А для этого нужно около 3-4 часов, что зависит от продуктов, употребляемых вечером.

То есть ужин должен быть за 3-4 часа до сна, и, если ложиться спать правильно, в 23:00, то поужинать можно за 4-3 часа, а это в семь или восемь вечера. Эксперт добавила, что такое правило касается всех: "и худеющих и просто тех, кто хочет быть здоровыми".

Что нужно есть на ужин, чтобы не поправиться

Специалист отмечает, что подбор продуктов питания в вечернее время — дело индивидуальное, для этого нужно проследить за реакцией организма и подобрать свой вариант.

Лучше всего употреблять на ужин легкоусвояемый белок, например рыбу, мясо птицы, яйца и овощи.

Если после употребления сырых овощей на ужин испытываете дискомфорт в желудке или кишечнике и появляется чувство голода, овощи лучше использовать приготовленные (на пару или тушеные/запеченные).

Также диетология советует добавлять на ужин жиры, можно для сытости каши с низким гликемическим индексом, например, гречку, киноа, или цельозерновый хлеб (около 50 г). Если кому то комфортнее, можно на ужин употреблять только кашу и овощи.

Что ни в коем случае не нужно есть на ужин

Диетологи не рекомендуют ужинать блюдами из углеводистых продуктов, такая пища плохо переваривается. Легкие углеводы, которые быстро всасываются и дают энергию, содержатся в кондитерских изделиях. Сложные углеводы – в крупах, макаронах, бобовых, картофеле. Такими продуктами лучше завтракать или обедать.

Можно ли пить перед сном

Каждый, кто выпивает жидкость перед сном, хотя бы раз в жизни наутро отекал. Большинство диетологов не советуют пить на ночь. Некоторые придерживаться того мнения, что если человек здоров, то у него по утру отеков не будет, поэтому можно спокойно выпить перед сном стакан воды или другой жидкости. Конечно, кроме алкоголя.

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