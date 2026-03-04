Забудьте о кофе: этот утренний напиток подарит энергию без стресса

Что пить утром вместо кофе / © pexels.com

Он тонизирует постепенно, помогает настроиться на день без стресса и поддерживает здоровье сердца и нервной системы.

Магний участвует в сотнях процессов в организме: контролирует АД, уровень сахара в крови, поддерживает работу мышц и нервов. К сожалению, большинство людей не получает достаточно.

Заменяя кофе горячим шоколадом, вы получаете дополнительную порцию магния. По сравнению с кофе, горячий шоколад — настоящий источник этого минерала:

Чашка черного кофе: 7 мг магния.

Чашка горячего шоколада: 58 мг магния.

Для взрослого человека это означает, что кофе обеспечивает всего 2% суточной нормы магния, а горячий шоколад — целых 18%.

Горячий шоколад содержит теобромин — естественный стимулятор, улучшающий концентрацию, память и энергию, подобно кофеину, но с менее резким эффектом.

Преимущества теобромина перед кофеином:

Мягкое воздействие на нервную систему.

Постепенное высвобождение энергии без резких всплесков.

Меньший риск повышенной тревожности и сердцебиения.

Меньше тревоги благодаря низкому содержанию кофеина.

В одной чашке горячего шоколада содержится всего 5 мг кофеина, тогда как в кофе — около 95 мг. Это означает меньший риск нервозности, учащенного сердцебиения и других неприятных побочных эффектов кофе.

Хоть горячий шоколад и полезен, стоит помнить о некоторых моментах:

Калории и сахар: напиток содержит больше калорий, сахара и жиров, чем черный кофе, что может влиять на вес.

Уровень сахара в крови: добавленный сахар или сиропы могут повысить его сильнее, чем кофе.

Чтобы сделать утренний шоколад максимально полезным, готовьте его на дому и контролируйте количество сахара и дополнительных ингредиентов.