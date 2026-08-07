Забудьте о кофе утром: вот что гастроэнтерологи пьют сразу после пробуждения

Что пить утром натощак / © pexels.com

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Однако гастроэнтерологи советуют сначала позаботиться о восстановлении водного баланса и поддержке пищеварительной системы, а потом тянуться к кофеину.

Специалисты отмечают, что первым утренним напитком совсем не обязательно должен быть кофе. Для многих людей гораздо лучшим выбором станет теплый травяной чай, помогающий мягко «разбудить» желудочно-кишечный тракт и поддержать нормальное пищеварение.

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Почему после пробуждения организма нужна жидкость

Во время сна человек не пьет воду в течение 6–8 часов или даже дольше. Поэтому организм естественно теряет часть жидкости, а слизистые пищеварительного тракта становятся менее увлажненными.

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Стакан воды или теплого травяного чая с утра помогает:

восстановить водный баланс;

поддержать нормальную работу кишечника;

способствовать комфортному пищеварению;

подготовить организм к первому приему пищи.

Именно поэтому многие гастроэнтерологи начинают день не с кофе, а с напитка без кофеина.

Почему именно травяной чай

В отличие от кофе или крепкого черного чая, травяные настои не содержат кофеина и могут действовать мягче на пищеварительную систему.

Среди наиболее популярных вариантов врачи выделяют:

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ромашковый чай — традиционно ассоциируется с успокаивающим действием и может помогать уменьшить дискомфорт в желудке;

имбирный чай — часто используют для поддержания нормального пищеварения и уменьшения ощущения тошноты;

мятный чай — многим людям помогает при вздутии живота и ощущении тяжести после еды.

В то же время реакция организма индивидуальна. Например, людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) мята может не подходить, поскольку иногда способна усиливать изжогу.

Нужно ли полностью отказываться от кофе

Нет. Врачи не призывают вычеркивать кофе из своей жизни. Если он не вызывает дискомфорта, его можно оставить в ежедневном рационе.

Однако специалисты рекомендуют не делать кофе первым напитком после пробуждения. Сначала лучше выпить стакан воды или теплого травяного чая, а уж потом наслаждаться любимым кофе, особенно если вы завтракаете.

Такой простой ритуал помогает организму легче адаптироваться после ночного сна и поддерживать здоровую работу пищеварительной системы.

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Другие утренние привычки, поддерживающие пищеварение

Кроме правильного напитка, гастроэнтерологи советуют обратить внимание и на другие ежедневные привычки:

не пропускать завтрак;

добавлять в рацион продукты, богатые клетчаткой;

достаточно пить воду в течение дня;

больше двигаться;

не торопиться во время еды.

Именно совокупность здоровых привычек оказывает наибольшее влияние на состояние кишечника, а не какой-то один «волшебный» продукт.

FAQ

Что лучше всего пить утром натощак?

Универсального ответа нет, однако для большинства здоровых людей хорошим началом дня станет стакан воды или теплый травяной чай без сахара. Это помогает восстановить водный баланс после сна и поддержать нормальную работу пищеварительной системы. Если у вас есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, следует посоветоваться с врачом по поводу оптимального выбора напитков.

Можно ли пить кофе сразу после пробуждения?

Можно, если она не вызывает изжоги, боли или других неприятных симптомов. Однако многие гастроэнтерологи советуют сначала выпить воду или травяной чай, а кофе оставить на время после завтрака или хотя бы после первой порции жидкости. Это помогает мягче подготовить организм к началу дня.

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