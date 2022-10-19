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Зачем человеку витамин D и к чему приведет его дефицит у детей

Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Зачем человеку витамин D и к чему приведет его дефицит у детей

Фото: ТСН.ua

Какие продукты богаты витамином D?

Витамин D – витамин солнца синтезируется не только с солнечными лучами. Он также содержится в некоторых продуктах питания или может добавляться к ним в качестве пищевой добавки.

Об этом пишут специалисты Минздрава.

"Когда человечество когда-то колонизирует какую-нибудь планету с более плотной атмосферой, чем планеты Земля, то проблем с витамином D у колонистов не будет", — добавляют медики.

© pixabay.com
Фото: pixabay.com

Дефицит витамина D у детей и взрослых

Недостаток витамина D у малышей может привести к рахиту, а у взрослых – к порокам сна, психическим нарушениям, снижению адаптационных свойств организма и остеопорозу.

Витамин D содержится в мясе жирной рыбы (такой как форель, лосось, тунец и скумбрия) и в рыбьем жире. В небольшом количестве в яичных желтках, печени, грибах и сырах.

Люди из групп риска, которым желательно регулярно проходить тестирование на уровень витамина D в крови:

  • люди с ожирением (с высоким индексом массы тела)
  • люди с несбалансированным и нерациональным питанием
  • люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и неврологическими расстройствами
  • люди пожилого возраста, особенно если они не выходят из дома

Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать выгорания и предотвратить депрессию.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
200
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