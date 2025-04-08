Зачем диетологи советуют добавлять дрожжи к своим блюдам: о каких нюансах следует помнить

Что такое пищевые дрожжи и чем они полезны / © unsplash.com

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Пищевые дрожжи — это полезный продукт, способный значительно улучшить вкус обычных блюд, например, салатов. Они высушены и деактивированы теплом и часто используются для приготовления веганских сыров и пикантных соусов.

В отличие от привычных дрожжей для выпечки, пищевые дрожжи придают блюдам выраженный творожный вкус без использования настоящего творога. Это отличный вариант для тех, кто ищет альтернативу молочным продуктам или соблюдает диету.

Для производства пищевых дрожжей используется вид Saccharomyces cerevisiae — те же дрожжи, что и для пивоварения, однако между пивными и пищевыми дрожжами есть существенные отличия.

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Процесс изготовления начинается с выращивания дрожжей на сахаре в течение нескольких дней, что позволяет им размножаться и накапливать полезные вещества. Затем дрожжи дезактивируются путем нагревания, что убивает клетки и делает их неактивными. После этого их промывают, чтобы избавиться от остатков среды для роста, и сушат, превращая в порошок или хлопья, которые готовы к упаковке.

Пищевые дрожжи — это не только вкусный, но и очень полезный продукт. Они помогают снижать уровень холестерина благодаря содержанию бета-глюкана и защищают клетки от повреждений благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Пищевые дрожжи бывают двух типов:

Необогащенные: содержат только витамины и минералы, которые естественно образуются в дрожжах. Обогащены: имеют дополнительные витамины и минералы, которые добавляются при производстве для повышения их питательной ценности.

Обычно больше всего встречаются обогащенные дрожжи.

Пищевые дрожжи можно использовать в различных блюдах, таких как супы, яичница, салаты, макароны, жареные овощи, лапша или рагу. Их применяют как замену тертому сыру пармезан. Они не содержат сахара и глютена, что делает их идеальным выбором для веганов и заботящихся о своем здоровье.