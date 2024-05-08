Зачем добавлять к фруктовому соку оливковое масло: украинцев ошеломили интересным лайфхаком

Оливковое масло – ключевой элемент многих диет. Ее употребление давно положительно зарекомендовало себя, ведь она является источником полезных жиров. Но некоторые советуют добавлять оливковое масло к фруктовым сокам.

Оказывается, так поступают потому, что именно в этих продуктах и не хватает полезных жиров. Оливковое масло в сочетании с некоторыми фруктовыми соками помогает усилить полезные свойства последних.

Специалисты утверждают, что тогда некоторые витамины и минералы лучше усваиваются организмом, а сам сок становится более полезным для органов пищеварения.

Куда можно добавлять оливковое масло? Диетологи рекомендуют сочетать ее с морковным и лимонным соками, а также практически любыми фрешами (свежевыжатый сок).

Благодаря добавлению оливкового масла в морковный сок, организм быстрее и лучше усваивает бета-каротин, из которого образуется витамин А, необходимый для здоровья костей, волос, кожи и зрения. Сырая морковь и чистый моквяный сок не принесет столько же пользы, как напиток с добавлением оливкового масла.

Если добавить оливковое масло в лимонный сок, можно значительно повысить его защитные свойства. Также такой напиток отлично пить за простуды, а здоровым людям он подарит витаминный заряд.

Если с консервированными соками масло растительного масла употребляется по желанию, то к фрешам, при чем любых, его добавлять даже очень важно. Напиток станет более полезным для здоровья внутренних органов, улучшит аппетит и поможет побороть стресс.

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