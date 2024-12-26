Зачем добавлять в кофе масло: помогает ли этот напиток похудению, его польза, как приготовить

Причины добавлять масло в кофе.
Кофе с маслом – это не просто экзотический напиток, а популярный тренд в мире здорового питания. Давайте разберемся, что такое кофе с маслом, каковы его преимущества и как правильно его приготовить.
Что такое кофе с маслом
- Это кофе, обычно используется крепко заваренный черный кофе.
- Сливочное масло (желательно использовать сливочное масло от коров, кормившихся травой, поскольку оно содержит больше полезных жирных кислот).
- Масло MCT – среднецепочечные триглицериды, тип насыщенных жирных кислот, которые быстро усваиваются организмом и могут обеспечить быстрый прилив энергии. которые в изобилии содержатся в кокосовом масле.
Как в мире называется кофе с маслом
"Bulletproof coffee" или кофе с маслом – этот напиток зародился в США и быстро распространился по всему миру. Свое название напиток получил благодаря утверждениям о том, что он придает столько энергии, что можно чувствовать себя "шаронезабейным". Современную популярность "bulletproof coffee" обязан американскому биохаккеру Дэйву Эспри, который подробно описал этот напиток в своей книге "Bulletproof Diet". Эспри утверждает, что регулярное употребление кофе с маслом помогло ему значительно улучшить физическое и умственное здоровье.
Почему пьют кофе с маслом: польза напитка
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Developments In Nutrition, кофе со сливочным маслом может помочь вам контролировать свой вес, поскольку он вызывает чувство сытости и предотвращает переедание.
Кроме потенциального воздействия на похудение, кофе с маслом может иметь и другие преимущества, а именно:
- Масло MCT может улучшать когнитивные функции, такие как память, концентрация и внимание.
- Кофе с маслом может обеспечить устойчивый прилив энергии без "энергетических спадов", характерных для некоторых других напитков.
- Некоторые исследования свидетельствуют о том, что кофе может временно повышать метаболизм, что может способствовать сжиганию калорий.
Кофе с маслом для похудения: миф или реальность
Поклонники кофе с маслом утверждают, что он может способствовать похудению благодаря нескольким факторам:
- Снижение аппетита: Жиры, содержащиеся в масле и масле MCT, помогают дольше ощущать сытость, что может уменьшить потребление пищи в течение дня.
- Повышение энергии: MCT быстро усваивается организмом и обеспечивает устойчивый прилив энергии, что может повысить уровень активности и способствовать сжиганию калорий.
- Поддержка кетоза: Кофе с маслом может помочь поддерживать состояние кетоза, при котором организм использует жир в качестве основного источника энергии вместо глюкозы.
Однако научные исследования по влиянию кофе с маслом на похудение ограничены. Необходимо больше исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть эти утверждения.
Рецепт кофе с маслом
Чтобы приготовить кофе с маслом нужно
- Заварите чашечку любимого кофе.
- Добавьте 1-2 чайные ложки несоленого сливочного масла, например топленого, и одну чайную ложку кокосового масла.
- Взбивайте смесь, пока она не станет пенистой.
Но важно отметить, что кофе с маслом может быть высококалорийным напитком . Поэтому важно учитывать калорийность кофе с маслом в рационе.
Этот напиток подходит далековато не всем. Людям с проблемами здоровья, такими как заболевания сердечно-сосудистой системы, диабетом или высоким уровнем холестерина, следует проконсультироваться с врачом перед употреблением этого напитка.
Кофе с маслом не является "волшебным" средством для похудения. Для достижения устойчивых результатов в похудении необходимо соблюдать сбалансированное питание и регулярную физическую активность.
Bulletproof coffee – это вкусный и полезный напиток, который может стать отличным дополнением к здоровому рациону. Однако, как и любой другой продукт, следует употреблять с умеренностью и учитывать индивидуальные особенности организма.
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