Зачем вешать лавровый лист в ванной комнате – неожиданная польза от кухонной специи

Специи есть на кухне у каждого человека. Одним из самых популярных является лавровый лист, который добавляют в супы и другие блюда. Однако мало кто знает, что он может быть полезен не только на кухне.

Что, если повесить его в ванной комнате? Вы удивитесь, насколько сильно это изменит вашу повседневную рутину.

Лавровый лист отличается достаточно сильным ароматом. Именно за это его так любят повара, ведь он делает блюда вкуснее и добавляет к ним экзотические нотки. Однако эта специя обладает также полезными свойствами. Не зря ее часто продают в виде настойки или растительного масла. На кухне мы чаще всего бросаем 1-2 листа в суп, чтобы усилить его аромат. Но зачем лавровый лист в ванной?

Выявляемый лавровый лист содержит эфирные масла, в частности, эвгенол и линалоол. Они обладают успокаивающим эффектом. Поэтому попробуйте после тяжелого рабочего дня взять несколько лавровых листьев и повесить на душем или ванной перед тем, как мыться.

Если у вас не получится подвесить специю, можете просто уложить ее на угол ванной. Но старайтесь не смочить его, потому что весь эффект пропадет. Чем больше листьев вы возьмете, тем сильнее аромат будет в помещении. Он поможет расслабиться, снять стресс и настроить себя на отдых.

Некоторые люди также кладут лавровый лист под подушку перед сном. Поэтому если вы забыли взять специю с собой в душ, обязательно воспользуйтесь этим советом. Тогда вы также получите от листьев расслабляющий эффект, вы скорее уснете и будете крепко спать до утра.

А еще специалисты говорят, что пряность можно использовать для ополаскивания волос. Возьмите 6 листьев, залейте теплой водой и оставьте на 10 часов. Помойте волосы как обычно, затем прополощите их в растворе. Утверждается, что вы сразу почувствуете свежесть. Тем более лавровый лист поможет избавиться от шелушения кожи головы.

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