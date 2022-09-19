Зачем замачивать магазинную курицу перед приготовлением

Диетологи и повара советуют перед приготовлением курицы сначала ее замочить. Зачем это нужно делать и в чем лучше замочить – в материале ТСН.ua

Самое популярное и доступное по цене мясо курицы не всегда безопасно для здоровья. Ведь не секрет, что мясо птицы, выращенной на птицефабрике, часто содержит гормоны роста и антибиотики. Именно поэтому курицу перед приготовлением нужно замочить.

Для того чтобы убрать из магазинной курицы гормоны и антибиотики можно:

Замочить курицу в простой воде без соли на несколько часов. Затем воду следует слить и промыть продукт под проточной водой.

Вымачивать курицу можно в минеральной 4 часа, затем тушку промыть под проточной водой. Кроме лишения гормонов и антибиотиков минеральная вода делает мясо более нежным и сочным.

Сделать маринад на основе лимонного сока или кислоты. В одном литре воды растворить три столовых ложки соли и чайную ложку лимонной кислоты. Вымачиваем мясо в растворе не более 3 часов. По истечении времени промываем курицу под проточной водой и готовим.

Хозяйкам также не рекомендуют готовить кожу курицы, ее внутренности, потому что в них содержится много токсинов.

Читайте также: