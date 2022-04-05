Запас полезных продуктов: что следует внести в следующий список покупок

Несмотря ни на что мы хотим, чтобы у нас дома был запас полезных, питательных и необходимых продуктов, из которых можно приготовить полноценный прием пищи.
Команда школы Здоровье врачи-диетологи Екатерины Толстиковой подготовила список того, что следует внести в следующий список покупок.
Цельнозерновые макароны – продукт содержит сложные углеводы, а также магний, железо, медь, цинк, марганец, кальций и фосфор, витамины В (В1, В2, В6, В9), РР.
- Твердый сыр содержит белок и жир, также являющийся источником кальция, здесь больше витаминов А, группы В, D и K, чем в молоке или сыре.
- Орехи – один из основных источников полезных жиров, витамины группы В1, В6, В9, микроэлементы: калий, кальций, йод, магний, медь, цинк.
- Куриная печень – содержит белок, отличный донатор гемового железа, цинка, селена, меди, витаминов A,B2,B3,B6, B9,B12,С.
- Гречка содержит сложные углеводы, клетчатку, калий, кальций, цинк, железо, фосфор, медь, магний, фолиевую кислоту, витамины группы В, а также еще 18 аминокислот.
- Картофель – богатый крахмалом, который превращается в резистентный крахмал если охладить продукт, это положительно влияет на микробиом кишечника; является источником витаминов С, B1, B2, B6, PP, К и каротиноидов, а также содержит кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий.
- Скумбрия – источник белка и кислоты омега-3, витаминов В6, В12 и РР, вит Д и Е, натрия, фосфора, хрома, йода, кобальта.
- Яйцо – содержит белок, жир, витамины А, D, E, K, витамины группы В, железо, медь, селен, цинк, магний.
- Фасоль – содержит до 20% белка, усвоение которого достигает 70-80%, богата витаминами В1 и В9, цинком, селеном, магнием, фосфором, медью.
- Черный шоколад – содержит жиры, магний, фосфор и железо.
Напомним, 2-3 яйца ежедневно – абсолютно здоровая пищевая привычка.
Врач-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.
Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.