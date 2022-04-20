Защита от COVID-19: Украина получила технологию производства мРНК вакцин

Технологию мРНК-вакцин разрабатывали несколько десятилетий, но к пандемии ее официально не применяли. На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech и Moderna.

Украина теперь имеет право на разработку и производство генерической версии препарата Pfizer «Паксловид» – орального лекарства против COVID-19 и вакцины от коронавируса собственного производства.

Технологии производства вакцин на основе мРНК передаст украинской фармацевтической компании Дарница. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).

Команда Дарницы пройдет специальную подготовку по использованию технологии мРНК для производства вакцин и других медицинских продуктов на базе тренинговых центров ВОЗ.

В ближайшем будущем у Украины будут вакцины от COVID-19 собственного производства, сообщают в компании «Дарница».

Также в марте 2022 года «Дарница» получила право на разработку и производство генерической версии препарата Pfizer «Паксловид» – орального лекарства против COVID-19.

мРНК-вакцина работает путём введения в организм «инструкций» для выработки антител. В качестве «инструкций» выступает последовательность мРНК – матричной или информационной РНК, молекулы, помогающей клеткам строить специфические для заболевания антитела.

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