Займет всего несколько минут, а сколько пользы: зачем втирать в ногти соду

Тусклые, хрупкие и мягкие ногти – распространенная проблема. Преодолеть неприятности можно в домашних условиях. Еще и провести профилактику грибка.

Обычно пищевая сода, которую можно найти практически на каждой кухне, поможет быстро и эффективно укрепить ногтевые пластины и даже избавиться от грибка в домашних условиях.

Почему сода для ногтей так полезна

Массаж с использованием пищевой соды – полезное решение для тех, кто хочет укрепить ногти без особого труда. Слишком мягкая ногтевая пластина часто встречается у тех девушек, которые регулярно ходят на маникюр с гель-лаком.

Часто женщины жалуются на появление бугорков и ям на пластине. Но с помощью легкого массажа с содой вы сможете отполировать и разгладить ногти, сделать их гораздо красивее с виду.

В частности, о преимуществах массажа с пищевой содой рассказала Джули Кандалек, креативный директор студии нейл-арт в Нью-Йорке. Она советует всем время от времени готовить и использовать такую смесь, чтобы разгладить пластину.

Как приготовить смесь из пищевой соды для массажа ногтей.

Процедура совсем не сложна. Нужно взять 2 столовых ложки пищевой соды и 1 чайную ложку перекиси водорода (или обычной воды, если нет под рукой этого вещества). Смешайте ингредиенты, чтобы образовалась как каша. Нанесите на ватный диск, затем интенсивно массируйте ногтевую пластину несколько минут.

Такой содовый массаж отлично подойдет и как скраб для кутикулы. Пищевая сода даже в сочетании с обычной водой поможет удалить отмершие клетки кожи, чем облегчит процесс отодвигания кутикулы во время маникюра.

Массаж можно делать и для ногтей на ногах, а не только на руках. Он поможет получить красивые стопы без мозолей и утолщенной кожи.

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