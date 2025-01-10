Зеленый чай, безусловно, полезен, но не всем: эксперты рассказали, когда этот напиток вызывает проблемы

Несомненно, зеленый чай обладает многими полезными свойствами, однако специалисты в области здравоохранения советуют ограничить его потребление до двух чашек в день. А для самых больших поклонников чая рекомендуется не превышать пяти чашек ежедневно.

Этот напиток содержит много активных компонентов, которые могут оказать значительное влияние на организм. В высоких дозах они могут вызвать нежелательные эффекты, ухудшающие самочувствие, предупреждают эксперты.

Специалисты, рассказывая о возможном вреде зеленого чая для организма, назвали симптомы, свидетельствующие о том, что он был употреблен в чрезмерных количествах.

Учащенное сердцебиение и повышение артериального давления. Хотя в зеленом чае кофеина меньше, чем в кофе, употребление нескольких чашек может повлиять на сердечный ритм и повысить давление. Это может быть особенно опасно для людей с заболеваниями сердца.

Медики рекомендуют ограничить потребление зеленого чая, если у вас гипертония или другое сердечно-сосудистое заболевание.

Стресс. Потребление нескольких чашек зеленого чая ежедневно может усилить психическую нагрузку из-за повышенной концентрации кофеина в крови. Это стимулирует надпочечники к выработке большего количества гормонов стресса – норадреналина, адреналина и кортизола.

Риск анемии. Употребление большого количества чая может мешать всасыванию железа из пищи, что повышает вероятность развития железодефицитной анемии, что проявляется недостаточным количеством эритроцитов в крови. Симптомами анемии являются усталость, головокружение, бледность кожи, холодные конечности и учащенное сердцебиение.

Проблемы с пищеварением. Танин, содержащийся в чае, обладает вяжущими свойствами и может сокращать ткани тела. Его избыток способен вызвать сухость во рту, тошноту и расстройства желудка.

Плохой сон. Высокий уровень кофеина, полученного из чая, может вызвать трудности с засыпанием и ухудшить качество сна, делая его более тревожным и чувствительным.

Читайте также: