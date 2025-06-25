Зеленый, красный или желтый: влияет ли цвет болгарского перца на его полезные свойства, какой лучше есть

Какая разница между красным и зеленым болгарским перцем / © Pixabay

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При созревании болгарский перец сначала отличается зеленым цветом, позже становится желтым, оранжевым и, наконец, красным. Этот продукт очень популярен среди украинцев, которые добавляют его едва ли не во все блюда. Но мало кто задумывается, что между разными цветами есть важная разница.

Хотя болгарский перец и можно назвать одним из самых универсальных продуктов, каждый из них предлагает нашему организму что-нибудь свое. Самыми распространенными на украинском рынке зеленые, желтые, оранжевые и красные. Хотя иногда может показаться, что это просто разные сорта, на самом деле чаще всего цвета связаны со спелостью овоща.

То есть сначала с грядок собирают перцы зеленого цвета, тогда желтого, позже оранжевого и в конце красного. Созревая, перец получает большее количество природного сахара, поэтому он становится слаще. Однако дополнительно каждый оттенок содержит разные питательные вещества.

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Зеленый болгарский перец

Как правило, он самый дешевый в магазинах. Отличается отчетливым травянистым и горьковатым вкусом, ведь менее спелый. В нем больше всего клетчатки, меньше сахара и антиоксидантов. Для некоторых зеленый перец может быть тяжелым для пищеварения, вероятно, из-за того, что имеет достаточно жесткие стенки. Однако, если его хорошо приготовить, это поможет снизить возможность расстройства пищеварения.

Желтый и оранжевый болгарский перцы

С точки зрения пищевой ценности и сладости их можно назвать промежуточными. Они достаточно нежны, но отличаются хрустящей текстурой. Витамина С в них не так много, как в красных овощах, но в них содержатся другие питательные вещества. В частности, в желтом перце много зеаксантина и лютеина, которые необходимы для здоровья глаз. А в оранжевом является бета-криптоксантин.

Красный болгарский перец

Именно в нем содержится больше полезных веществ. В частности, много витаминов С, А, а еще ликопина, являющихся мощными антиоксидантами. Они необходимы для поддержания иммунитета, уменьшения воспаления, защиты здоровья и простаты. Конечно, красные перцы и самые сладкие, ведь полностью созрели. Интересно, что с точки зрения хранения они также сохраняются дольше.