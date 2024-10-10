Землю накрыла самая мощная магнитная буря с 2005 года: что делать, чтобы не ухудшилось самочувствие

10 октября 2024 года Землю накроет сверхмощная магнитная буря, которая продлится до 12 октября. Если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно снизить.

Как рассказал врач-невролог и рефлексотерапевт Виктор Мацишин, в интервью для OBOZREVATEL магнитные бури делают нервную систему человека более чувствительной. Но существует три основных способа улучшить свое самочувствие.

Постарайтесь отдохнуть

Виктор Мацишин рекомендует ложиться спать не позже 22:00 и просыпаться в 6:00-7:00 утра. Медитация и другие восстановительные практики тоже очень полезны.

Физическая активность во время магнитных бурь

Тренируйтесь умеренно и дозированно. Начинайте день с 10-минутной зарядки и включайте 1-2 занятия спортом в неделю. В дни с сильными магнитными бурями ограничит нагрузку до 50% своих возможностей. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе и спортивной ходьбе.

Сбалансированное питание

Рацион должен быть сбалансированным. Обед лучше планировать между 12:00 и 14:00, чтобы съесть самую калорийную еду в течение дня. Если аппетита нет, можно пропустить завтрак и ужин, но важно не переедать на ночь.

Следуя этим правилам, можно снизить влияние магнитных бурь на организм и улучшить качество жизни.

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