Жара: как уберечься от солнечного или теплового удара

Ежегодно тысячи украинцев получают солнечные и тепловые удары. В зоне риска — пенсионеры, больные сердечно-сосудистыми заболеваниями и люди с избыточным весом. Врачи советуют с 10.00 до 19.00 не находиться на улице.

Об этом рассказала врач-кардиолог Наталья Кошлань-Василишин изданию "Украинская правда".

Жару тяжело переносят "сердечники", ведь возникает риск инфаркта или инсульта. Также жара влияет на работу почек. В нетипичных условиях они могут задерживать и накапливать жидкость в организме, поэтому появляются отеки.

Перегрев организма, когда на улице температура 40-41°C, может привести к тепловому истощению. У человека может появиться головокружение, потеря сознания и судороги мышц.

Когда на улице свыше 41 °C, организм не способен самостоятельно справиться с теплом, и может произойти тепловой удар.

Характерными признаками для этого являются:

покраснение кожи (она становится сухой и горячей)

частое дыхание

частый и слабый пульс

колебания АД

головокружение (могут возникать галлюцинации)

тошнота, рвота

мышечные спазмы и боль

При тепловом ударе человеку требуется неотложная медицинская помощь. Впрочем, пока медики едут, можно оказать пострадавшему медицинскую помощь:

спрятать его в тень или перенести в помещение, где есть кондиционер

положить пострадавшего на спину, чтобы голова была выше тела

обрызгать прохладной водой, а в зоны, где есть большие сосуды (голова, вокруг шеи, подмышками, пах) приложить лед, бутылки с холодной водой или мокрые салфетки

напоить, впрочем не больше 300-500 мл.

Справка:

Солнечный удар – это патологическое состояние. Происходит нарушение работы головного мозга из-за длительного воздействия солнечных лучей на невкрытую шляпой голову.

Тепловой удар – это форма гипертермии, при которой резко повышается температура тела. Тепловой удар диагностируют, наблюдая за симптомами и признаками у человека после воздействия экстремальных температур.

Солнечный удар считается разновидностью теплового. Ключевая разница между ними в том, что при тепловом ударе перегревается все тело, а не только голова. При солнечном ударе расширяются кровеносные сосуды мозга, что может вызвать поражение нервной системы.

Солнечный удар происходит из-за длительного пребывания на солнце. А тепловой удар – при повышенной температуре воздуха и чрезмерной влажности.

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