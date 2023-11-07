Женщина быстро сбросила 45 килограммов без жестких диет: как похудеть в животе и зафиксировать вес

Нисса Граун – мама двоих детей, набравшая лишний вес после родов. Женщина, конечно, пробовала разнообразные диеты, но они ей не помогли. Поэтому она сама изобрела способ, как избавиться от лишних килограммов. Рассказываем со ссылкой на Newsweek, какие пять правил помогли женщине не только похудеть на 45 килограммов, но и зафиксировать вес и больше не набирать лишний.

Как похудеть на 45 килограммов: история женщины

Нисса Граун рассказала, что после рождения первого ребенка его вес стремительно увеличивался. Она весила 111 килограммов, ни одна из обычных диет ей не помогла. К тому же у нее обнаружили диабет, поэтому нужно было похудеть, потому что лишний вес очень вредил здоровью. С 2013 года Нисса похудела более чем на 45 килограммов, не соблюдая традиционные диеты.

«За 25 лет я наконец научилась худеть и удерживать свой вес на должном уровне, отказавшись от всех обычных диет. Я улучшила процессы пищеварения и обмена веществ, спланировала свой рацион по здоровой и полезной пище. Через год после второй беременности я уже сбросила 45 килограммов, соблюдая пять простых правил», — поделилась женщина своими феноменальными результатами.

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Следует начинать свой день с физической активности. Помогайте своему телу просыпаться, делайте легкую разминку, можно делать это в комнате или пройтись вокруг своего дома. Нисса посоветовала не искать себе оправданий, а каждое утро посвящать 10 минут своего времени физической активности. Употребляйте больше белков. Спланируйте свой ежедневный рацион таким образом, чтобы во время каждого приема пищи в блюдах было много белковых продуктов. Даже в праздничные дни не позволяйте себе употреблять много углеводов. Белки – наиболее сытные макроэлементы, поэтому чем больше вы будете есть белка, тем меньше калорий будет получать ваш организм. А еще белок важен, потому что помогает наращивать мышечную ткань. А чем больше мышц, тем лучше метаболизм и меньше жировой ткани. Необходимо отказаться от обработанной пищи. Не следует употреблять сухие завтраки, замороженные обеды и жареные колбаски на ужин. Такие продукты содержат много консервантов и подсластителей, прямо влияющих на увеличение веса. Девяносто процентов рациона, как отмечает женщина, должна составлять здоровая пища – мясо, овощи, фрукты, яйца, молоко и т.д. Отслеживайте приемы пищи. Не стоит голодать и отказываться от традиционных приемов пищи – завтраков, обеда или ужина. Но следует воздерживаться от внезапных и незапланированных перекусов. Мама двоих детей советует контролировать количество приемов пищи, чтобы уберечься от лишних калорий и не портить результаты похудения. Постоянное снижение веса зависит от приобретенных устоявшихся привычек, только тогда можно получить желаемый результат, замечает Нисса. Не нужно ругать себя за ошибки. Если случаются срывы и вы вдруг переели, не стоит себя за это корить, советует женщина. Поскольку потом хочется заесть стрессы и тревогу, что может вызвать набор лишних килограммов. Одна ошибка вовсе не означает, что нужно бросать начатое или начинать все заново. Позвольте себе совершать ошибки, тогда такое правильное похудение будет только в удовольствие.

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