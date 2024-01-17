Женщина ела только куриный суп ежедневно в течение недели: вот что случилось с ее здоровьем

Если вы хотя бы раз болели простудой или гриппом в детстве, ваша мама точно предлагала вам тарелку горячего куриного бульона. Действительно такое блюдо содержит питательные вещества, которые обладают противовоспалительным действием и могут облегчить симптомы заболевания верхних дыхательных путей. Но что будет, если есть только куриный суп каждый день в течение недели?

Редактор по здравоохранению Parade Ли Вайнгус рассказала о своем довольно интересном эксперименте. Она каждый день в течение одной недели ела только куриный суп. Как это повлияло на ее здоровье?

В начале недели она приготовила свой любимый куриный суп по рецепту бабушки с куриной грудкой, морковью, луком, сельдереем, тимьяном, чесноком, лимонным соком и яичной лапшой. А потом семь дней она ела его на завтрак, обед, ужин и иногда даже перекус.

Прежде всего, что она испытала уже на третий день эксперимента, было то, что женщина не хотела добавить в свой рацион нездоровую пищу. Обычно в период рождественско-новогодних праздников она употребляла много печенья, шоколада и сахара в целом. Но после тарелки сытного супа такое желание исчезало. К концу недели она почувствовала себя бодрее и легче. Ли подозревает, что суп не только добавил в ее рацион большое количество полезных питательных веществ, но и достаточное количество воды для поддержания гидрации.

Также она испытала и другие изменения в самочувствии и здоровье, о которых поделилась со своими читателями.

Она не заболела. Хотя, как пишет Ли, ее дочь была больна ОРВИ и целую неделю находилась дома, но сама женщина не подхватила даже насморк. Она была уверена, что начнет кашлять из-за сильных холодов и болезни дочери, но неделя прошла без простуды.

Она спала гораздо лучше. Ли отмечает, что она сразу засыпала и просыпалась по утрам бодрой и с хорошим самочувствием. Женщина считает, что это из-за триптофана, который содержится в куриной груди. Он помогает организму вырабатывать мелатонин – гормон, помогающий уснуть.

Она дольше оставалась сытой. Куриный суп можно добавить в перечень блюд, помогающих похудеть. Съев всего одну тарелку такого супа вы будете чувствовать сытость в течение часов.

Единственным недостатком, заметившим Ли во время своего эксперимента, связан с тем, что ей пришлось мочиться значительно чаще. Это женщина связывает с большим количеством потребляемой жидкости.

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