Женщина сбросила 50 килограммов: она отказалась только от одной привычки

Меган Тьелле, 29-летняя женщина из Америки, сбросила почти 50 килограммов всего за год. Ей пришлось отказаться всего от одной привычки – заедать свой стресс. Рассказываем со ссылкой на Newsweek, как американке удалось похудеть в животе и всем теле без диет.

Как молодая американка отважилась на похудение

Меган Тьелле по образованию медикиня, поэтому после учебы пошла работать в больницу. Ей приходилось работать в ночные смены, поэтому она мало спала. Часто, после смены, в шесть утра, она не ложилась спать, а сначала ела.

Американка постоянно ела что-нибудь вкусненькое, заказывала домой фастфуд и любила хорошо зажаренную еду. Поэтому довольно скоро еда для молодой женщины превратилась в плохую привычку. Однажды, увидев себя в зеркале, Меган поняла, что пора худеть.

Как сбросить 50 килограммов за год: секрет быстрого похудения

Молодая американка рассказала, что ей пришлось отказаться от фастфуда и прочей нездоровой пищи. Это решение давалось ей сложно, но женщина победила свою плохую привычку. Затем Меган записалась в спортзал и принялась регулярно заниматься.

Но американка не перегружала себя изнурительными тренировками. Она просто ходила по беговой дорожке. А через несколько месяцев добавила другие упражнения для физической нагрузки.

Чтобы увидеть разницу и результаты, понадобится несколько месяцев. Это было тяжело поначалу, требовало терпения, поскольку первые результаты были минимальными. Поэтому очень важно не останавливаться на полпути, потому что вы не увидите резких перемен сразу», — рассказывает Меган.

Женщина отказалась от сладких газировок, начала следить за рационом и регулярно тренировалась. Потому уже через год потеряла 50 килограммов.

5 советов для быстрого похудения от Меган Тьелле

Стоит каждый день ходить пешком.

Не следует забывать о качественном сне, поскольку бессонница может стать причиной ожирения.

Вместе со своим врачом разработайте план здорового питания и соблюдайте его.

Пейте достаточное количество воды и избегайте обезвоживания организма.

Ешьте маленькими порциями, но чаще, соблюдая режим питания.

Молодая женщина советует обратиться за помощью к врачам-диетологам, чтобы похудение было эффективным и быстрым. Консультация с профессионалами поможет ускорить получение желаемой стройной фигуры.

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