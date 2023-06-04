Женщина весом 140 килограммов похудела вдвое благодаря хобби: чем она увлеклась (фото до и после)

50-летняя Никола Бауэр потеряла 70 кг в год благодаря радикальному изменению диеты и новому энергичному хобби.

Никола Бауэр – мама двоих детей из Британии, которая в 50 лет весила 140 килограммов, пережила инсульт. Болезнь временно лишила ее речи. Женщина пообещала изменить свою жизнь и через год похудела вдвое благодаря новому хобби.

Об этом пишет mirror.

"Однажды женщину нашел без сознания ее сын-подросток. Врачи диагностировали инсульт. Никола временно потеряла возможность говорить и не чувствовала правой стороны тела. К тому же в больнице медики обнаружили у нее порок сердца. Спасительная операция исправила это, но избыточный вес женщины, что стала причиной ее инсульта, все еще несла угрозу ее жизни", — говорится в материале.

Женщина весом 140 килограммов похудела вдвое благодаря хобби Фото: mirror

Тогда женщина весила 140-килограммов и, хотя она пробовала быстрые диеты, чтобы сбросить несколько килограммов, каждый раз набирала их снова, когда возвращалась в свой рацион.

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Обычно она пропускала завтрак, одновременно "перекусывала" белым хлебом с маслом, бутербродами, чипсами в течение дня.

Вечером Бауэр готовила спагетти болоньезе и заедала блюдо чесночным хлебом. Также женщина любила стейк из пюре с кусочками масла или покупала в магазине курицу гриль с творогом на ужин.

Утомление и плохое настроение мама двоих детей "лечила" углеводами: чипсами, печеньем, пила только сладкие газированные напитки.

Однако болезнь и открытка в почтовом ящике заставили изменить рацион и пищевые привычки женщины.

"Однажды я увидела в пакете с почтой рекламную открытку о 12-месячной программе по похудению в группе. Так что я решила присоединиться. Сначала было страшно, но впоследствии я увлеклась", — рассказывает она.

Через год женщина весом 140-килограммов похудела вдвое. 24-й размер одежды она сменила на 12-й, а впоследствии, на 10-й.

Удерживать вес ему помогает изменение рациона и несколько принципов питания, которых она придерживается.

Женщина заменила масло низкокалорийным спреем, отказалась от сливочного и сладкой воды.

Печенье она не покупает. А свежие фрукты, йогурт и низкокалорийное желе добавили в меню.

Никола начала ездить на велосипеде, и теперь одолевает 12-30 км в день, чтобы сохранить свое сердце здоровым.

"В Шеффилде (город в Британии — ред.) много холмов. Раньше я тяжело преодолевала их и каждый раз ужасно задыхалась, когда гуляла с собаками", — вспоминает женщина.

Напомним, американка, весившая 152 кг, похудела почти на 90 кг после того, как едва смогла поместиться на двух сиденьях в самолете.

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