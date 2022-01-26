Женское лекарство от бесплодия помогает лечить травмы у мужчин

Речь идет о повреждении вращательной манжеты плеча, что нередко становится результатом острой травмы.
Ученые из Университета Юты выяснили, что препарат от бесплодия помогает заживлять разрыв вращающейся манжеты плеча – распространенной травмы у мужчин.
Об исследовании уже написали в Dailymail.
В исследовании приняли участие 90 человек. Им давали препарат от бесплодия или плацебо через день в течение месяца до операции и полгода после нее.
Разрыв вращательной манжеты плеча – травма, при которой нарушается целостность одной или нескольких сухожилий или стабилизирующих сустав мышц. Причиной могут стать большие нагрузки на плечо. Такая травма требует срочной медицинской помощи и чаще всего операции.
Повреждение вращательной манжеты плеча пациенты часто описывают как конкретную травму, после которой появляются боли и нарушение функций плеча. В ряде случаев разрыв вращательной манжеты является результатом хронической микротравматизации мышц.
В Великобритании, например, ежегодно проходит около десяти тысяч операций по восстановлению вращающейся манжеты. В 90% случаев желаемого эффекта добиться не получается: либо повреждение слишком велико, либо края сухожилия невозможно удержать швами.
Природный процесс заживления разрыва может ускорить кломифен цитрат. Этот препарат назначают женщинам для лечения бесплодия. Он активизирует выработку фолитропина и лютропина, стимулирующих овуляцию.
У мужчин цитрат кломифена вызывает выработку тестостерона. Он выполняет важную функцию: доставляет кислород и питательные вещества в поврежденные ткани и способствует их восстановлению.
Считается, что повышение уровня тестостерона может ускорить выздоровление. Гормон прописывают в виде геля, пластыря или инъекции.
Эффективность цитрат кломифена американские ученые оценят с помощью МРТ, других медицинских тестов, а также анализа болевых ощущений и двигательных возможностей пациентов.