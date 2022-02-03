Жестокие видеоигры могут снижать реакцию мозга игроков на чужую боль

У игроков обнаружили снижение эмпатии.

Жестокие видеоигры притупляют реакцию мозга на болезненные изображения.

Об этом говорится в исследовании нидерландских ученых, результаты которого опубликовали в журнале Psychology of Popular Media.

Ученые провели эксперимент, пригласив группу молодых людей. Они обнаружили долгосрочное снижение сочувствия у часто играющих в жестокие видеоигры студентов и кратковременное уменьшение эмоциональной реакции на болезненные изображения после 40 минут игры у тех, кто ранее не играл в жестокие игры.

Однако влияние жестоких видеоигр на способность игрока сопереживать страданиям другого человека неоднозначно.

Наблюдение за страданиями виртуальных героев в игре обычно вызывает у игрока автоматическую эмпатическую реакцию. Но со временем предыдущий игровой опыт и осознание того, что это нереально, могут улучшить когнитивную оценку игрока и снизить его первоначальную реакцию на боль из-за десенсибилизации, влияющей как на когнитивные, так и на аффективные процессы.

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Как проходил эксперимент

Исследователи из Амстердамского свободного университета провели эксперимент, чтобы выяснить, как жестокие видеоигры влияют на эмпатию игроков.

Для участия в эксперименте были отобраны 56 студентов мужского пола, чтобы исключить влияние гендерных различий. Сначала они прошли тест на проверку игрового опыта.

В среднем участники тратили более шести часов в неделю на жестокие видеоигры. Чтобы сравнить результаты тех, кто играл в жестокие игры много, с теми, кто вообще не играл, исследователи разделили выборку на две подгруппы. Четырнадцать участников играли более восьми часов в неделю, 15 студентов воздержались от игр.

Затем они оценили болезненность различных изображений рук от первого и третьего лица в разных ситуациях, например, при порезе пальца во время готовки.

Во время оценки каждый участник был подключен к электроэнцефалографу для измерения отклика мозга — амплитуды связанного с событием потенциала (ERP). Далее студенты в течение 40 минут играли в шутер от первого лица с рейтингом 18+ — Call of Duty: Modern Warfare 3. После этого участники повторно оценивали фотографии рук.

Результаты

Оказалось, что как долговременное, так и краткосрочное воздействие жестоких видеоигр может снизить реакцию мозга игроков на болезненные картинки. Участники, которые обычно не играли в жестокие видеоигры, перед игрой в Call of Duty демонстрировали более высокие амплитуды P3 и P625 в ответ на наблюдение болезненных изображений. То есть они оказались более чувствительны к боли. Напротив, у участников из второй подгруппы перед игрой аналогичный эффект не наблюдался, что свидетельствует о привычной десенсибилизации.

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Однако после 40 минут игры в Call of Duty группа, которая не играла в жестокие видеоигры, показала значительно сниженную реакцию на болезненные образы, а во второй группе ничего не изменилось. Поскольку эмпатия требует когнитивных усилий, ученые предполагают, что игроки могут подавлять негативное эмоциональное возбуждение при виде боли других людей для лучшей продуктивности в игре.