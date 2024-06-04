Жимолость: суперфуд, о котором многие забывают — что лечит ягода и кому она противопоказана

Жимолость – это вкусные и сочные ярко-голубые ягоды, которые к тому же очень полезны для нашего здоровья. В Японии, где жимолость активно выращивают, ее часто называют ягодой Хаскаппу, которую можно перевести как маленький подарок на конце ветки.

Ягоды жимолости имеют удлиненную цилиндрическую форму и темно-фиолетовую или ярко-голубую окраску с восковым налетом. Их полезные свойства связаны с тем, что они содержат большое количество феноловой и аскорбиновой кислоты, биохимических соединений, обеспечивающих противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Часто можно услышать, что жимолость называют "ягодой долголетия". И если узнать больше обо всех полезных свойствах этого растения, становится понятно почему.

Лечащая ягода жимолость: в чем ее польза

Как сообщают в Klarity Health Library, жимолость имеет немало преимуществ для нашего здоровья. Наверное, поэтому в Японии ее широко используют даже в традиционной медицине. Давайте рассмотрим все особенности этой ягоды.

Антиоксидантный эффект

В красных и фиолетовых пигментах растений присутствуют антоцианы с высоким содержанием химического соединения под названием цианидин-3-глюкозид. Именно она придает таким ягодам антиоксидантные свойства. Жимолость борется со свободными радикалами в организме, вызывающими воспаление.

Исследование Rupasinghe показало, что содержание антиоксидантов в жимолости гораздо больше, чем у клубники или черники. Антиоксидантные свойства объясняются наличием витамина С и полифенолов, особенно антоцианов в этих ягодах.

Антиоксиданты противодействуют процессу старения, уменьшая активные формы кислорода (молекулы, вредящие ДНК) и защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Ежедневное потребление ягод жимолости снижает риск таких опасных для жизни заболеваний, как рак, предотвращает резистентность к инсулину, укрепляет кости и улучшает работу мозга. Они также уменьшают окисление холестерина низкой плотности, благодаря чему риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается и помогает поддерживать здоровое АД.

Противовоспалительный эффект

Противовоспалительные свойства полифенолов жимолости противодействуют метаболическим заболеваниям, таким как ожирение и диабет. Показано, что антоцианы у них уменьшают воспаление в глазах, например увеит, ревматоидный артрит, плоский лишай и язву.

Полоскание горла и полости рта соком ягод жимолости может предотвратить заболевания десен (гингивит) и тонзиллит. Замороженные и сушеные ягоды могут эффективно предотвратить инфекции ротовой полости и мочевыводящих путей, предотвращая прикрепление к слизистым.

Нейропротекторный эффект

Лечащая ягода жимолость / Фото: pixabay.com

Нейропротекторное свойство жимолости оказывает большое влияние на память. Они улучшают зрительно-пространственную и эпизодическую память, а также положительно влияют на возрастную потерю памяти. Риск деменции, нейродегенеративных проблем и инсульта сводится к минимуму при ежедневном приеме. Ягоды жимолости также улучшают метаболизм и здоровье сосудов. Исследование, проведенное Беллом и Уильямсом, показало, что после употребления этих ягод физические и когнитивные функции улучшаются благодаря усилению кровотока и глюкозы в мозге.

Антидиабетический эффект

Диета с высоким содержанием жиров свидетельствует о повышении уровня инсулина, глюкозы в крови, гликированного гемоглобина. Антоцианы в жимолости помогают регулировать повышение чувствительности к инсулину и глюкозе, а также регулируют уровень сахара в крови.

Другие преимущества для здоровья

Жимолость обладает детоксикационными свойствами; она уменьшает токсичность лекарства и тяжелых металлов. А также помогает справиться с пищевой аллергией. Хотя эти ягоды помогают поддерживать кишечные бактерии и действуют как пробиотики, они дополнительно оказывают антибактериальное действие против таких бактерий, как Campylobacter jejuni, Bacillus subtilis и Kocuria rhizophila.

Жимолость полезна спортсменам, ведь она повышает выносливость и улучшает продуктивность организма. Исследования показали, что спортсмены не уставали так быстро, как те, кто не употреблял эти ягоды перед тестом. Считается, что противовоспалительные и антиоксидантные свойства, улучшающие функцию сосудов и потребление кислорода, могут быть причиной этого улучшения.

Пищевая ценность жимолости

Жимолость – супер ягода. Она содержит в четыре раза больше антиоксидантов, чем черника, и больше витамина С, чем апельсины. Содержимое калия в них такое же, как и в банане. Всего лишь одна чашка ягод жимолости даст вам 4 г клетчатки, 24% аскорбиновой кислоты или витамина С, 25% марганца и 36% витамина К, а также 15 г углеводов и 85 калорий.

Содержание витамина С или аскорбиновой кислоты колеблется от 17 до 25 мг на 100 г, хотя в некоторых сортах и до 186 мг/100 г. Ягоды содержат органические кислоты, такие как лимонная кислота (62%), яблочная кислота (30%), 6% хинная кислота и 1% винная кислота, а также шикимовую кислоту и фумаровую кислоту.

Сахарность ягоды ниже, чем у черники, она содержит фруктозу (55%), глюкозу (43%) и сахарозу (3%). Общее содержание сахара в жимолости колеблется от 15 до 28,85 мг/г, тогда как у черники — 78,1 мг/г, в малине и шелковице — 45,5 мг/г и 38,2 мг/г соответственно. Поэтому эта ягода – идеальный выбор для диабетиков.

Как и в других ягодах, в жимолости содержатся такие минералы, как калий, кальций, фосфор и магний. Эти минералы в ягодах улучшают нервную деятельность, увеличивают выработку жизненно важных гормонов и регулируют нормальный сердечный ритм.

Жимолость также является отличным источником фитосоединений. Фенольных соединений в ней гораздо больше, чем у черники. Их влияние на здоровье является основной причиной, почему эти ягоды приобрели такую популярность в последние годы. 51% этих фенолов являются антоцианами. Антоцианы обладают наибольшими антиоксидантными свойствами по сравнению со всеми растительными флавоноидами, больше, чем витамин Е или бета-каротин. Также в жимолости содержатся фенольные кислоты (24%). Кроме кардио- и нейропротекторного действия, они являются профилактическим лекарством от остеопороза, проблем с легкими, раком, диабетом 2 типа и желудочно-кишечными заболеваниями.

Какая по вкусу жимолость? Содержащиеся в ней дубильные вещества и иридоиды отвечают за терпкий и горьковатый вкус плодов. Однако сами ягоды часто достаточно сладкие. Здесь все зависит от сорта. Дубильные вещества также присутствуют в кожуре граната и хурме, тогда как иридоиды, обычно не встречающиеся во фруктах, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Кому нельзя есть жимолость

Нет достаточно доказательств побочных эффектов синих ягод жимолости. Однако врачи подчеркивают, что аллергическая реакция может развиться на любые съедобные продукты. Поэтому, если после употребления у вас появился зуд, крапивница или затруднилось дыхание, это может свидетельствовать об аллергии на жимолость. Рекомендуется прекратить потребление ягоды. Большое количество ягод жимолости может вызвать диарею и боль в животе, а еще они влияют на действие определенных лекарств, особенно разжижающих кровь.

Поэтому специалисты рекомендуют употреблять не больше 100 г ягод жимолости в день.

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