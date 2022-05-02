Жирных кислот Омега-3 содержит больше, чем лосось или тунец: врач назвала доступный и очень полезный продукт

Жирных кислот Омега-3 содержит больше, чем лосось или тунец: врач назвала доступный и очень полезный продукт

Сельдь – вкусная и доступная по цене рыба, нутритивно ценная и легкая в приготовлении. Это отличный источник нежирного белка.

Основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова рассказала о пользе сельди в рационе.

"Кроме белка, сельдь содержит много других ключевых питательных веществ. Например, жирных кислот Омега-3 в сельди даже больше, чем в лососе или тунце. Продукт – источник множества микроэлементов, таких как витамины А, Д, К, витамина В12, фолиевой кислоты, калия, фосфора, селена и цинка", — отмечает врач.

Она также предупреждает, при покупке обязательно следует обратить внимание на срок годности сельди.

Екатерина Толстикова добавила рецепт полезной сельди, приготовленной наскоро.

Полезный тост с селедкой

Хотя селедку можно есть просто замоченный в рассоле, команда Школы Здоровья предлагает попробовать приготовить рецепт вкусного и сбалансированного тоста с этой рыбой.

Пересоленная рыба: как поправить? / pixabay.com

Ингредиенты

Два кусочка хлеба,

хумус или сливочное масло 10 г,

сельдь – 70 г,

свекла – 70 г,

огурец – 30 г,

лук репчатый — 30 г,

зелень -15-20 г

Приготовление

На сковороде подсушиваем кусочки хлеба. Кольцами нарезаем свеклу, лук и огурец. Собираем тост. Хлеб намазываем хумусом или массой, выкладываем филе сельди, пару колец свеклы, лука, огурца и зелени. Накрываем еще одним кусочком хлеба. Готово!

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