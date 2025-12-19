ТСН в социальных сетях

Зимой эти фрукты и овощи лучше не покупать: диетологи бьют тревогу

Зимой следует посмотреть привычную продуктовую корзину и отказаться от клубники и помидоров. В холодный сезон большинство фруктов и овощей выращивают в теплицах или везут из дальних стран, а значит — дополнительная обработка химическими веществами и минимум пользы.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Фрукты и овощи зимой: какие избегать

Фрукты и овощи зимой: какие избегать / © unsplash.com

Специалисты советуют временно исключить из зимнего рациона тепличную клубнику, малину, помидоры и шпинат. Такие продукты часто выглядят аппетитно, но по вкусу и питательной ценности существенно уступают сезонным аналогам.

Зимой лучше делать ставку на корнеплоды и овощи длительного хранения: свеклу, морковь, картофель, кабачки, тыкву, а также различные виды капусты. Прекрасным выбором станут местные яблоки и груши. Полезными остаются и консервированные продукты, при условии, что они изготовлены традиционным способом — без избытка химических добавок.

Взвешенный подход к выбору продуктов поможет сохранить витамины и минералы в рационе даже зимой и поддержать организм в холодное время года.

