Знают единицы: из чего на самом деле изготавливают кукурузные палочки и можно ли их давать ребенку

В Украине кукурузные палочки довольно распространенный снек, особенно среди детей. Их используют и дома, в дороге. Но мало кто задумывается, как на самом деле производят кукурузные палочки.

Это известное всем лакомство изготавливают из кукурузной муки. Они отличаются легкой, хрустящей текстурой, сладким вкусом, за что и полюбились многим украинцам.

Как делают кукурузные палочки

Конечно же, основным ингредиентом кукурузных палочек является кукурузная мука или кукурузный крахмал. Сначала отбираются качественные кукурузные кочаны, которые тщательно промываются и просушиваются. Затем зерна кукурузы измельчаются до состояния порошка в специальной мельнице, а далее смешивают с еще несколькими компонентами, формируют тесто, которое запекают в духовке и получают такое популярное лакомство. Кукурузные палочки часто содержат сахар, соль, экстракт ванили или какао, ароматизаторы, красители и консерванты.

Иногда снек может содержать различные специи, как чеснок, паприка и т.д. Они придают им разные вкусы.

Некоторые производители добавляют в свою продукцию молоко (чтобы палочки были более мягкими, имели сливочный вкус), яичный порошок (чтобы лакомство было более сытным и обогащенным белком), витамины и минералы (для обогащения полезными веществами).

Как и когда создали кукурузные палочки

Это лакомство было создано как легкий снек, который можно употреблять в вечерний чай или как перекус. История кукурузных палочек начинается в США, в санатории "Батл-Крик" в 90-х годах XIX века. Тогда два брата и врачи Келлогг и Уилл Кит Келлог, которые были владельцами санатория, пытались получить блюдо из муки маиса. Однако она получилась слишком кашевидной. Чтобы спасти свой продукт, братья попытались приготовить маисовое тесто, но получили съедобные легкие хлопья. Обжарив их на кукурузном масле, они подали блюдо гостям санатория и они были приятно удивлены.

С развитием пищевого производства в пищевой промышленности США внедрили экструзию (способ получения изделий путем продавливания (экструдирования) материала через формовочное отверстие в матрице или вереницы матриц), а потому стал возможный переход от хлопьев к палочкам.

На территории современной Украины кукурузные палочки начали производить в 1963 году на Днепропетровском комбинате пищевых концентратов по технологии, разработанной В. Я. Крикуновым.

Можно ли давать ребенку кукурузные палочки

Стоит отметить, что кукурузные палочки часто содержат много сахара примерно 25%. К тому же считается, что детским желудком кукуруза усваивается плохо. Хотя при таком приготовлении крахмал и становится несколько легче.

В то же время этот продукт богат углеводами, поэтому может вызвать нарушение работы желудочно-кишечного тракта. При регулярном употреблении он может стать причиной детского ожирения.

Часто кукурузные палочки содержат сахарозаменители, консерванты, ароматизаторы, эмульгаторы, способные повышать риск развития аллергических реакций и иногда даже приводить к онкологии.

Чем полезны кукурузные палочки? Из преимуществ можно выделить их высокую энергетическую ценность и быстрый приток энергии, ведь в них содержится много глюкозы. Диетологи все же не советуют употреблять кукурузные палочки детям, беременным женщинам, кормящим, пожилым людям и тем, кто страдает диабетом, дисфункцией кишечника, ожирением, аллергией.

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