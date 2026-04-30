Косметические филлеры могут вызвать слепоту: медики предупреждают о рисках

Рост популярности косметических процедур сопровождается не только эстетическими результатами, но и рисками для здоровья. Особое внимание к теме привлек участник реалити-шоу «The Only Way Is Essex» Бобби Норрис, который публично рассказал о последствиях многолетнего использования инъекций.

Об этом сообщило издание LAD Bible.

В эфире программы «This Morning» 39-летний Норрис продемонстрировал свой новый вид после многочисленных процедур, которые он делал в течение более 10 лет. Звезда реалити-шоу признался, что ранее делал инъекции и вводил филлеры каждые 12 недель. В то же время неизвестно, связаны ли эти процедуры с состоянием, из-за которого врач впоследствии озвучил ему серьезное предупреждение.

«Замечательный врач как-то сказал: „У нас здесь есть специалист. И если это то, что он считает, вы можете умереть за 12 часов“», — рассказал Норрис.

Несмотря на это, такая ситуация лишь подтолкнула его еще больше сосредоточиться на внешности.

Специалисты отмечают: в редких случаях косметические филлеры могут привести к серьезным осложнениям, в частности потере зрения. Причиной может стать сосудистая окклюзия — состояние, когда введенный препарат попадает в артерию и блокирует кровоснабжение глаза.

По словам экспертов, такие осложнения могут вызвать также некроз тканей и деформацию лица, если вовремя не оказать помощь. Чтобы уменьшить риски, медики рекомендуют шире применять ультразвуковую диагностику перед инъекциями — это позволяет точнее определить расположение сосудов.

Кроме этого, опасность представляет и неправильное использование ботулотоксина. Среди возможных побочных эффектов — асимметрия лица, проблемы с мимикой, сухость или слезотечение глаз. В более сложных случаях могут возникать трудности с дыханием, речью и глотанием.

«Если вы не будете задействовать мышцы пресса в течение 10 лет, они атрофируются. Точно так же, если мышца, которая отвечает за образование морщин на лице, не задействуется или парализована ботоксом, через некоторое время она теряет свою прежнюю силу, и вы теряете способность к мимике», — отметил профессор пластической хирургии доктор Эш Мосахеби.

