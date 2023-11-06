Косметологи рекомендуют отказаться от этих пяти привычек – они приводят к раннему старению губ

Косметолог посоветовала избавиться от некоторых ежедневных привычек, чтобы иметь красивые и соблазнительные губы.

Дерматокосметолог Роза Герлиани рассказала сайту socialbites.ca о пяти ежедневных привычках, приводящих к раннему старению губ после 30 лет. Убедитесь, что вы не совершаете этих ошибок.

Первой и важнейшей причиной Герлиани считает облизывание губ. По словам экспертки, такая привычка приводит к шелушению кожи, появлению трещин и другим повреждениям.

Она объясняет, что все дело в микробиоте. Большое количество бактерий в желудочно-кишечном тракте может вызвать сухость губ и даже небольшие судороги. Вместе со слюной эти бактерии попадают на кожу и приводят к проблемам.

Еще одной причиной раннего старения является неправильный макияж и плохо подобранная косметика для губ. К примеру, стоит обратить внимание, что стойкие помады часто подсушивают кожу. Герлиане рекомендует наносить на губы средства из SPF в летние месяцы и во время отпуска в жарких регионах, ведь из-за ультрафиолетового излучения в коже уменьшается количество эластана и коллагена. А это становится причиной фотостарения и раннего появления морщин.

Старение губ после 30 / Фото: Pexels

Герлиани добавила, что потрескавшиеся губы в осенне-зимний период являются одним из факторов преждевременного старения. Поэтому важно использовать питательные бальзамы с плотной текстурой и маслом в составе, чтобы оградить кожу от холода и ветра.

Косметолог призывает отказаться и от вредных привычек, которые вредят коже губ и вызывают ее преждевременное старение. Как бы обычно это ни звучало, курение вызывает преждевременное старение кожи и образование морщин в области губ. Все дело в никотине и смолах, содержащихся в табачном дыме. Попадая в организм, токсины превращаются в свободные радикалы, вызывая мутацию клеток и способствуя их старению.

Последняя причина раннего старения губ в отсутствии пилинга. Она рекомендует проводить процедуру регулярно, ведь помогает активизировать питательные и обменные процессы в коже, улучшая текстуру и цвет губ.

Читайте также: