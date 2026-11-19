6 фруктов, содержащих кальций, которые полезны для прочности костей / © Pixabay

Реклама

Для поддержания прочности костей организму необходим кальций, который можно получать не только из молочных продуктов. Некоторые фрукты также содержат этот минерал, а вместе с ним — витамины и другие вещества, важные для костной ткани.

Об этом сообщает Verywell Health.

Реклама

Несмотря на то, что фрукты обычно уступают молочным продуктам по содержанию кальция, некоторые из них могут стать дополнительным источником этого минерала. Суточная норма кальция, используемая для оценки питательной ценности продуктов, составляет 1300 мг.

Реклама

В каких фруктах больше всего кальция

Сушеный инжир

Среди перечисленных фруктов больше всего кальция содержится в сушеном инжире. Порция весом 75 г, что примерно соответствует половине стакана, обеспечивает организм 120 мг этого минерала. Это около 9% суточной нормы.

В процессе сушки инжир теряет воду, поэтому концентрация минералов в нём повышается. Помимо кальция, он содержит магний, необходимый для формирования костной ткани, и калий. Последний связывают с более высокой минеральной плотностью костей и меньшим риском остеопороза у женщин.

Опунция

Плоды кактуса опунции также выделяются по содержанию кальция среди свежих фруктов. В 149 г этого продукта содержится 83 мг минерала, что соответствует примерно 6% суточной нормы.

Учёные исследовали влияние съедобных частей этого растения на состояние костей. Эксперименты на крысах показали, что кальций в сочетании с растворимой клетчаткой кактуса может улучшать структуру и плотность костной ткани, а также повышать её устойчивость к переломам. Наблюдается ли подобный эффект у людей, пока неизвестно.

Реклама

Апельсины

Один апельсин весом около 140 г содержит примерно 60 мг кальция. Это почти 5% суточной нормы.

В то же время особую роль в поддержании здоровья костей играет витамин С, содержание которого в этом плоде составляет около 92% суточной нормы.

Этот витамин необходим организму для выработки коллагена — белка, который формирует каркас костей и обеспечивает их гибкость. Кальций, в свою очередь, придает костной ткани прочность.

Шелковица

В 140 г шелковицы содержится примерно 55 мг кальция. Помимо этого минерала, ягоды снабжают организм магнием и витамином С.

Реклама

Внимание исследователей также привлекли полифенолы, содержащиеся в экстракте шелковицы. В ходе лабораторных экспериментов и исследований на животных эти соединения продемонстрировали способность способствовать формированию костной ткани и сдерживать её разрушение.

В частности, у мышей с возрастной потерей костной массы после применения экстракта отмечалось улучшение плотности костей. Однако исследований, подтверждающих такое воздействие на организм человека, пока недостаточно.

Киви

Порция из двух киви общим весом 150 г обеспечивает примерно 52 мг кальция. Однако ценность этих фруктов для костной ткани связана также с содержанием витаминов С и К.

В ходе небольшого исследования с участием женщин в постменопаузе ученые зафиксировали изменения показателей здоровья костей после употребления зеленых киви в сочетании с добавками изофлавонов.

В то же время эти результаты не доказывают, что сами киви способны предотвращать потерю костной массы. Для таких выводов необходимы дополнительные исследования.

Ежевика

Еще одним фруктом, который может обогатить рацион кальцием, является ежевика. В 150 г свежих или замороженных ягод без добавления сахара содержится примерно 44 мг этого минерала.

Ежевика также содержит калий, фосфор и витамины С и К. Первый из этих витаминов необходим для образования коллагена, тогда как второй участвует в активации остеокальцина — белка, участвующего в обмене веществ в костной ткани.

Достаточно ли есть фрукты, чтобы поддерживать прочность костей

Содержание кальция во фруктах может варьироваться в зависимости от сорта и размера порции. Кроме того, на усвоение этого минерала влияют другие вещества, содержащиеся в продукте.

В настоящее время у учёных имеется ограниченный объём данных о том, сколько именно кальция организм усваивает из свежих фруктов.

В то же время исследователи изучают возможное влияние растительной пищи на процессы, связанные с состоянием костной ткани. Например, в ходе одного клинического исследования увеличение количества овощей в рационе сопровождалось снижением кислотности мочи и показателя разрушения костей. Однако аналогичный эффект от употребления фруктов пока не доказан.

Особое внимание уделяется пребиотическим волокнам, в частности инулину и фруктоолигосахаридам. Предварительные научные данные свидетельствуют о том, что эти вещества могут способствовать усвоению кальция за счет поддержания полезных бактерий в кишечнике.

Напомним, ранее мы сообщали, что овсянка содержит клетчатку, которая помогает снижать уровень вредного холестерина. Однако диетологи назвали ещё два продукта, которые могут сделать такой завтрак более полезным для сердца.

Новости партнеров

Новости партнеров