Кожа буквально "расплавилась": ненужные лекарства превратили жизнь 36-летней женщины в кошмар

Таблетки / © unsplash.com

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36-летняя жительница американского штата Джорджия Халия Шоу пережила смертельно опасную реакцию на обычный лекарственный препарат, в результате которой 95% её кожи покрылись тяжёлыми поражениями. Женщина впала в кому на 37 дней, а после пробуждения ей пришлось заново учиться ходить, есть и глотать. Спустя несколько лет она едва не столкнулась с повторением трагедии после назначения другого широко распространенного препарата — антибиотика.

Об её истории рассказывает британское издание Mirror.

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Проблемы Халии начались после того, как из-за сильной психологической нагрузки она обратилась в кризисный психотерапевтический центр. В то время женщина пыталась совмещать учебу в магистратуре с работой на полную и неполную ставку и чувствовала, что больше не справляется.

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Врачи поставили ей диагноз «биполярное расстройство» и прописали ламотриджин — препарат, который применяется для лечения определенных психических и неврологических расстройств.

Хотя поначалу лечение благотворно повлияло на её психологическое состояние, впоследствии организм катастрофически отреагировал на препарат. В течение нескольких недель кожа женщины начала отслаиваться. По её словам, однажды посреди ночи она проснулась и увидела, что кожа буквально сползает с глаз и губ.

У Халии развился синдром Стивенса — Джонсона (ССД) — редкая, но опасная для жизни реакция гиперчувствительности, вызывающая тяжелые поражения кожи и слизистых оболочек.

В январе 2014 года её состояние резко ухудшилось: температура поднялась до 40 градусов, а тело покрылось сыпью и волдырями. Женщина впала в кому, которая длилась 37 дней. После пробуждения выяснилось, что тяжелые поражения охватили 95% поверхности её кожи.

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Впоследствии выяснилось, что диагноз «биполярное расстройство» был ошибочным. То есть препарат, вызвавший столь разрушительные последствия, ей вообще не должны были назначать.

Реакция после приема обычного антибиотика

После первого случая Халию предупредили, что у неё повышенный риск повторной реакции на определённые лекарства. В частности, ей рекомендовали избегать препаратов, родственных ламотриджину.

Однако в июле 2025 года женщина вновь оказалась в опасной ситуации. Из-за сильной зубной боли она обратилась к стоматологу, который обнаружил инфекцию и прописал амоксициллин — широко используемый антибиотик.

Халия сначала выразила опасения по поводу приема препарата, напомнив врачу о перенесенном синдроме Стивенса — Джонсона. Однако, по её словам, стоматолог заверил, что предыдущая реакция была лишь аллергией на конкретный препарат.

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После начала лечения ситуация быстро ухудшилась.

«Через два дня у меня начало отекать лицо, а тело горело изнутри. Казалось, будто выпрямитель для волос выжигает мои внутренние органы», — рассказала американка.

Особенно сильное жжение она ощущала во рту, глазах и половых органах. Женщина прекратила прием антибиотика и обратилась в отделение неотложной помощи. Впрочем, по её словам, там не уделили должного внимания её предварительному диагнозу и назначили дополнительные препараты.

Халия решила отказаться от дальнейшего приема лекарств, опасаясь повторения катастрофических последствий.

Почему опасно игнорировать редкую реакцию

По словам Халии, перенесенный синдром Стивенса—Джонсона навсегда изменил её отношение к лекарствам. Она убеждена, что медицинские работники должны более внимательно относиться к сообщениям пациентов о предыдущих тяжелых реакциях на препараты.

Американка также отметила, что повторная реакция началась ещё до появления характерной сыпи, поэтому она решила не дожидаться дальнейшего ухудшения состояния.

Впоследствии для лечения инфекции ей подобрали другой антибиотик в меньшей дозе. По её словам, этот опыт заставил её задуматься о том, насколько важны могут быть правильный выбор препарата и дозировка.

В то же время сама история Халии не доказывает, что снижение дозы амоксициллина является безопасным способом предотвращения синдрома Стивенса—Джонсона. Подозрение на такую реакцию требует неотложной медицинской оценки, а самостоятельно менять лечение или подбирать альтернативные препараты опасно.

После инсульта пришлось заново учиться жить

Последствия первого приступа заболевания оказались настолько тяжелыми, что после выхода из комы Халии пришлось фактически заново осваивать базовые навыки.

«Мне пришлось заново учиться ходить, есть, глотать — делать абсолютно всё», — вспоминает она.

Женщина до сих пор не смогла полностью оправиться от пережитого. Кроме того, она столкнулась со значительными финансовыми трудностями из-за расходов на лечение и юридическую помощь. По информации Mirror, сейчас Халия собирает средства через платформу GoFundMe, чтобы добиться справедливости и покрыть расходы на дальнейший уход.

Американка признается, что больше всего боится повторения ситуации, когда медики не прислушиваются к её предупреждениям об опасной реакции на лекарства.

Напомним, что в Польше 50-летняя женщина 30 лет не выходила из квартиры. Женщину удалось госпитализировать после того, как её мать обратилась с просьбой о помощи.

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