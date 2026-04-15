Кожа слезает кусками: у людей появилось загадочное заболевание, которое не знают как лечить

Популярные стероидные кремы, которые используются с 1950-х годов, помогли миллионам людей. Однако сегодня все больше пациентов заявляют об ужасном побочном эффекте — синдроме отмены топических стероидов (СВТС). Для многих это становится настоящим адом, в то время как врачи до сих пор не могут прийти к согласию: является ли это отдельным заболеванием или просто тяжелой формой экземы.

Об этом пишет BBC.

36-летняя Бетани Норман годами использовала стероидные кремы для лечения экземы. Однако впоследствии лекарства, которые должны помогать, начали уничтожать ее тело. Женщина оказалась в больнице с открытыми ранами и постоянно отслаивающейся кожей.

«Посмотрите, что со мной сделали это лекарство? Зачем я наносила их собственному сыну? — вспоминает о своем отчаянии, когда отказалась лечить экзему новорожденного ребенка теми же методами.

По словам Бетани, она чувствовала себя пленницей в собственном теле. Зуд был столь глубоким, что казался «костным». Несмотря на ее жалобы, десятки врачей утверждали, что это только обострение основной болезни и советовали еще более сильные гормоны.

Ситуация вокруг СВТС остается очень напряженной. В 2021 году британский орган контроля лекарства (MHRA) признал синдром реакцией на длительное использование стероидов, но не официальным диагнозом. Это создает пропасть между медиками и пациентами.

Дженна Кросби, врач-стажерка, которая сама прошла через этот синдром, признается, что раньше не понимала таких пациентов: «Я помню, как видела женщину из СВТС и не могла понять, почему она отказывается от стероидов. Теперь, пройдя через это сама, я бы не пожелала этого даже злейшему врагу».

С другой стороны, некоторые дерматологи бьют тревогу. Они опасаются, что страх перед стероидами, «раздуванный» в соцсетях, заставляет людей отказываться от жизненно необходимого лечения. Один из специалистов заявил, что подобные дискуссии вызывают у него «ужас и тревогу» из-за возможного отказа пациентов от терапии.

Почему лекарство становится проблемой

Доктор Дин Эггит предполагает, что проблема может заключаться в неправильном назначении. Часто врачи общей практики, увидев сыпь, сразу выписывают стероидный крем, не ища причины.

«Начальные признаки синдрома отмены могут быть похожи на первоначальную сыпь. Поэтому мы рискуем продолжать назначать кремы, которые и есть причина болезни», — объясняет он.

Отсутствие регулярных осмотров приводит к тому, что пациенты годами сидят на гормонах, повышая их дозу, когда предыдущие перестают действовать. Бетани Норман говорит, что посетила 30 врачей и никто не верил, что мази больше не помогают.

Есть ли путь к выздоровлению

Сегодня появляется все большее количество альтернатив: иммуносупрессанты, фототерапия и новые биологические препараты. Однако главным для пациентов остается признание их болей.

Бетани Норман уже год не принимает никаких лекарств. Ее сын Элби, которому она никогда не наносила стероиды, чувствует себя отлично, а его экзема остается под контролем. На вопрос, который мог бы помочь ей в самые трудные времена, Бетани отвечает коротко: «Чтобы мне поверили. Признайте нашу боль и попытайтесь ее понять».

Ученые в Ноттингемском университете продолжают исследование, надеясь создать инструмент для ранней диагностики СВТС и прекратить споры, которые стоят пациентам здоровья.

