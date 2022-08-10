Красное мясо вредно для вашего сердца – новое исследование окончательно это доказало

Дебаты о красном мясе бушуют уже давно.

Является ли постный кусок стейка лучшим выбором, чем, скажем, жареное куриное бедро?..

Новое исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации "Артериосклероз, тромбоз и биология сосудов", дает финальный ответ.

Исследователи обнаружили, что употребление красного мяса приводит к значительному количеству сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) с повышенным риском. Другими словами, большинству людей следует с осторожностью относиться к тому, сколько красного мяса они употребляют в пищу, особенно следует быть осторожными тем, кто имеет проблемы с сердцем.

Как медики пришли к выводу о вреде красного мяса

Для этого исследования специалисты измерили уровни метаболитов – производимого или используемого вещества, когда организм расщепляет пищу, лекарства или химические вещества или собственные ткани – в образцах крови.

Другими исследованными факторами были уровень сахара в крови, воспаление, кровяное давление и уровень холестерина в крови. Исследователи изучили, играют ли эти факторы роль в повышенном сердечно-сосудистом риске, связанном с потреблением красного мяса.

В исследовании использовались данные участников предварительного эксперимента. Медики сравнили риск сердечно-сосудистых заболеваний среди участников, которые ели разное количество продуктов животного происхождения, включая красное мясо, переработанное мясо, рыбу, курицу и яйца.

Окончательное исследование показало, что употребление большего количества красного и переработанного мяса было связано с более высоким риском сердечно-сосудистых атеросклеротических заболеваний. В среднем это соответствует повышению риска на 22% примерно 1,1 порции в день. Речь идет о говядине, свинине и оленине.

Около одной десятой этого повышенного риска было связано с увеличением количества метаболита триметиламина N-оксида (ТМАО), проявляющегося в крови. ТМАО содержит большое количество химического L-карнитина и производится кишечными бактериями для переваривания красного мяса. То же касается других обнаруженных родственных метаболитов.

Исследователи также отметили, что высокий уровень сахара в крови и воспаление могут способствовать более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, связанному с потреблением красного мяса. Не связанными факторами были АД и уровень холестерина.

"У этого исследования был очень большой размер выборки, и оно проводилось в течение многих лет, что повышает удобство использования этих результатов", — говорит член нашего медицинского экспертного совета Молли Хембри.

По словам Хэмбри, сердечно-сосудистые заболевания остаются убийцей №1 в мире. Она считает, что исследования в области питания в этой области очень полезны.

"Полезно иметь в виду, что исследователи смогли вычислить, что изменение метаболита этого кишечного микроба составляет примерно 1/10 повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний", – говорит она.

По ее словам, это хорошее напоминание о том, что многие привычки для здоровья имеют значение. Не только сокращение в рационе красного мяса, но и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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