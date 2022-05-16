Краснуха очень опасна для беременных женщин: как защититься от инфекции

Краснуха очень опасна для беременных женщин: как защититься от инфекции

Краснуху считают "детской" болезнью, но она очень опасна для будущих мам.

Инфицирование, особенно в первом триместре, может привести к выкидышу, мертворождению или развитию тяжелых пороков плода.

Об этом сообщили в Минздраве.

Лучшая защита – это иммунизация, которая дает надежный длительный иммунитет, а также предотвращает развитие тяжелых форм и осложнений.

Минздрав информирует о признаках краснухи, в чем опасность инфекционного заболевания и как защититься от краснухи.

В Украине вакцинацию детей для профилактики кори, паротита и краснухи проводят дважды в возрасте 12 месяцев и 6 лет комбинированной вакциной КПК.

Для полной защиты этих заболеваний необходимо получить две дозы вакцины. Если ваш ребенок не получил две дозы, их можно получить с интервалом в один месяц для обеспечения полной защиты.

Взрослым, если они пропустили прививку от кори в детстве, следует иметь по меньшей мере одну дозу вакцины против кори и краснухи для защиты.

Читайте также: Что должно насторожить во время беременности