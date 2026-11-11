Кремы не всегда помогут: пластический хирург объяснил, почему на самом деле появляются мешки под глазами

Мешки под глазами — это не всегда от недосыпа / © Фото из открытых источников

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После бессонной ночи лицо нередко выглядит уставшим, а под глазами появляются заметные припухлости. Иногда они исчезают через несколько часов, но бывает и так, что мешки остаются даже после полноценного отдыха. Причина в том, что внешне похожие изменения могут иметь разное происхождение.

О причинах и способах снизить припухлость под глазами рассказал пластический хирург Кофи Боахене из медицинского центра Johns Hopkins Medicine.

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Почему появляются мешки под глазами

С возрастом ткани, поддерживающие веки, постепенно ослабевают. Кожа теряет упругость, мышцы вокруг глаз становятся менее крепкими, а жировая ткань, которая естественно окружает глазное яблоко и помогает его поддерживать, может начать выпячиваться вперед – в область нижнего века.

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Именно так формируются стойкие мешки под глазами. Они не обязательно исчезают после сна, прохладного компресса или увлажняющего крема, ведь проблема заключается не только в отеке, но и изменении положения тканей.

Другой механизм – накопление жидкости. Тогда участок под глазами становится припухшим, а отек может быть особенно заметным после пробуждения или соленого ужина. По данным Mayo Clinic, на появление мешков также влияют наследственность, недосыпание, аллергия и курение. Иногда припухлость связана с определенными заболеваниями, в частности почек или щитовидной железы.

Важно различать мешки и темные круги под глазами. Последние могут быть связаны с пигментацией, наследственностью, аллергией или тенями, которые образуются из-за особенностей рельефа лица. Из-за этого даже человек без выраженных отеков иногда выглядит постоянно уставшим.

Как уменьшить мешки под глазами в домашних условиях

Если припухлость появляется преимущественно по утрам, Американская академия офтальмологии советует начать с простых привычек. К примеру, помогает прохладный компресс: чистую ткань смачивают холодной водой и на несколько минут осторожно прикладывают к закрытым глазам. Холод временно сужает сосуды и помогает снизить отек.

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Не менее важно наладить сон. Взрослым обычно рекомендуют спать 7-9 часов в сутки. Также можно немного приподнять изголовье кровати или положить дополнительную подушку: это помогает уменьшить накопление жидкости вокруг глаз ночью.

Еще один фактор – питание. Избыток соли способствует задержке жидкости, поэтому соленые закуски, копчености и другие продукты с высоким содержанием натрия лучше не делать привычным вечерним блюдом. В то же время, не стоит отказываться от воды в течение дня: речь идет именно об умеренности перед сном, а не об обезвоживании организма.

Если припухлость связана с аллергией, важно выяснить, что именно ее провоцирует и обсудить с врачом соответствующее лечение. А еще одна полезная привычка – отказ от курения: оно ускоряет потерю коллагена и ухудшает состояние кожи.

Могут ли кремы убрать мешки под глазами

Косметический уход может сделать кожу более увлажненной, улучшить ее внешний вид и временно уменьшить выраженность отечности. Например, в средствах для зоны вокруг глаз используют кофеин, который сужает сосуды и может помочь снизить припухлость.

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Однако крем не способен вернуть на место жировую ткань, которая с возрастом выпячивается под нижним веком. Поэтому, если мешки стали постоянными и броскими, косметика может оказаться недостаточной.

В таких случаях врач может предложить разные процедуры: лазерная шлифовка, химический пилинг или филеры. Еще один вариант – блефаропластика, операция, во время которой хирург корректирует жировую ткань и избыток кожи нижнего века. Выбор способа зависит от причины конфигураций и особенностей лица.

Специалисты Johns Hopkins Medicine отмечают, что зона вокруг глаз очень щепетильная, поэтому такие процедуры нужно доверять опытному врачу, специализирующемуся на веках.

Когда отеки под глазами могут быть поводом обратиться к врачу

Обычные возрастные мешки под глазами преимущественно не представляют угрозы здоровью. Но не каждую припухлость следует списывать на усталость или возраст.

Консультация врача нужна, если отек долго не проходит, сопровождается покраснением, зудом, болью или раздражением. Особенно важно не откладывать осмотр, если появились нарушения зрения, головные боли или сыпь вокруг глаз.

Если припухлость возникла внезапно или стала заметно сильнее, врач должен выяснить, не связана ли она с аллергией, воспалением или другими нарушениями в организме.

Что еще может изменять облик лица

Утренняя припухлость не всегда ограничивается участком под глазами: иногда человек просыпается с отечными щеками и веками. На это может влиять вечерний рацион, качество сна, положение тела и задержка жидкости. О утренних отеках лица и их причинах говорится также в материале о бытовых привычках и возможных нарушениях в организме.

Иногда изменения вокруг глаз могут быть не только косметической проблемой. Например, отечность век в сочетании с сухостью кожи, цветовыми изменениями лица или поредением бровей может сопровождать нарушение работы щитовидной железы. О восьми возможных признаках заболеваний щитовидной железы , которые заметны на коже и волосах, рассказывали врачи.

На внешний вид кожи влияет и питание: организму требуются белок, витамин С, полезные жиры и антиоксиданты. Они не остановят старение и не уберут уже сложившиеся складки, но помогают поддерживать нормальное состояние тканей. Какие продукты поддерживают упругость кожи , рассказывает отдельный материал о питании и возрастных изменениях.

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