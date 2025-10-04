Кровоточивость десен может сигнализировать об опасности для здоровья: это не просто плохая гигиена рта.

Визит у стоматолога / © Pexels

Кровоточивость десен может сигнализировать о гораздо более серьезных вещах, чем вы думаете. Как предупреждает хорватский стоматолог, этот симптом иногда является одним из ранних показателей сердечных заболеваний, а не только ухода за зубами.

Об этом пишет Daily Express.

Большинство людей рассматривает кровоточивость десен, как заболевания, касающиеся только полости рта. Однако больше исследований показывают, что состояние десен может отражать состояние наших артерий.

Специалисты считают, что стоматолог может заметить эти сигналы о проблемах с сердцем раньше вашего семейного врача.

Хирург-стоматолог клиники «Dentum» в Хорватии Андрей Божич объясняет, что постоянное воспаление десен тесно связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Когда мы видим десны, набухшие или кровоточащие или отслаивающиеся от зубов, мы уже знаем, что в организме человека есть воспаление. Однако эта болезнь касается не только полости рта: она может поражать артерии, сердце и всю систему кровообращения», — отметил Божич.

О чем пытаются сказать наши ясные

Хорватский стоматолог объяснил, что болезни десен начинаются с накопления зубного налета, вызывающего воспаление и инфекцию. По его словам, проблема состоит в том, что эта воспалительная реакция не остается только во рту, а может распространиться по всему организму.

Как рассказал врач, бактерии из полости рта могут попасть в кровь и способствовать образованию жировых бляшек в артериях, известных как атеросклероз. Это, в свою очередь, резко увеличивает риск таких серьезных проблем, как сердечный приступ, инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Исследования показывают: чем дольше тяжелое воспаление десен остается без лечения, тем выше вероятность развития болезней сердца.

Как защитить свою улыбку и сердце

Стоматолог Божич объяснил, что эффективный подход к минимизации опасности заключается в поддержании оптимальной гигиены полости рта, в которую входит:

чистка зубов дважды в день;

регулярное использование зубной нити;

плановые стоматологические осмотры — независимо от очевидных предупредительных признаков.

Улыбка девушки / © Credits

«Многие люди игнорируют незначительную кровоточивость десен, считая это нормальным явлением, но это не так. Если вы видите кровь во время чистки зубов, значит ваш организм пытается вам что-нибудь сказать. Не следует ожидать, когда это станет большей проблемой», — отметил врач.

Также Божич рекомендует сократить потребление сахара, отказаться от курения и соблюдать здоровое питание — стратегии, которые полезны как для здоровья зубов, так и для сердца.

