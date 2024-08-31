Кружка этого чая вреднее 100 выкуренных сигарет: вы даже не догадаетесь, что это за напиток

Эксперты назвали интересный напиток, одна кружка которого действует на человеческий организм так же, как 100 выкуренных сигарет.

Речь идет об особом мате чае (чай падуба парагвайского), который ценится за его способность преодолевать внезапно наваливающуюся усталость и облегчать головную боль.

Готовится парагвайский падуб из веток и листьев этого вечнозеленого кустарника, которые высушиваются над открытым очагом. Растение это содержит множество антиоксидантов, благодаря которым разгоняет обмен веществ и может быстро улучшать работоспособность.

Входят в состав интересного напитка и эфирные масла, а еще витамины А, В и С. Кажется, что такого в нем может быть вредного? Все эти вещества полезны для организма. Однако, на самом деле, все выглядит совсем иным.

Последние исследования показали, что чай, помимо всех полезных свойств, содержит еще немало канцерогенов. Эти токсические вещества втрое повышают риск развития рака. Особенно, когда речь идет об опухолях, поражающих печень, кишечник, поджелудочную железу, желудок, пищевод и легкие.

Самый же удар от мате чая человек получает после традиционного способа его заваривания, когда использует привычную нам воду, нагретую до 65 градусов.

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