Куда делся коронавирус: объяснение в цифрах ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине

Хотелось бы ответить, что коронавирус наконец-то исчез, но, к сожалению, еще нет.

Специалисты Минздрава объяснили в цифрах, что происходит с заболеваемостью COVID-19 в Украине.

В августе 2022-го уровень заболеваемости коронавирусом растет. К примеру, только за прошедшую неделю обнаружили 3 893 новых случая болезни, что на 40% больше, чем неделей ранее.

За этот же период в больницы госпитализировали 1763 пациентов, выздоровели – 1682 человека.

Среди коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом, занято сейчас 4,5%.

К сожалению, есть летальные случаи в результате коронавирусной болезни. За прошедшую неделю от осложнений коронавируса умерло 16 человек, неделей ранее – 14 человек.

"Длительное время мы наблюдаем низкий уровень диагностики. То есть человек обращается к врачу только тогда, когда уже нуждается в госпитализации. Больше случаев заболевания фиксируем там, где условно безопаснее, поскольку там пациенты чаще обращаются к врачам при наличии симптомов острой респираторной вирусной болезни", — сообщили медики.

Как распознать признаки коронавируса и что делать после положительного теста: актуальная ситуация

Если у вас появились симптомы вирусного заболевания – сделайте тест на COVID-19, если это позволяют условия безопасности в связи с военным состоянием.

Получите направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделайте экспресс-тест. Это доступно по-прежнему можно у семейного врача.

До тех пор, пока не получили результаты тестирования, старайтесь ограничить физические контакты с другими людьми. Помните, что относительно легкое течение заболевания у одного человека не исключает возможность осложнений у других.

Не откладывайте при возможности получение прививки от коронавируса: как базового курса, так и бустерной дозы. Важно оградить себя перед началом эпидемического сезона, когда традиционно растет количество вирусных заболеваний.

Напомним, среди ряда симптомов COVID-19 называют временную потерю вкуса. Эксперты связывали это с влиянием вируса на обоняние (как известно, запах влияет на вкус). Однако новое исследование, опубликованное JAMA Otolaryngology, показало, что COVID действительно может нанести прямой вред вкусовым рецепторам.

До сих пор потерю вкуса считали симптомом, который проходит сам по себе в течение нескольких месяцев после заражения, однако количество пациентов, страдающих аномальными вкусовыми ощущениями через несколько месяцев после заражения, все еще растет.

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