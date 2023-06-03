Кунжут: польза и вред, чем белый отличается от черного и сколько в день нужно есть

Кунжут — самая древняя масличная культура, которую впервые вывели в Южной Африке. С виду это небольшие слегка вытянутые семена белого или черного цвета. Какие болезни лечит кунжут и кому его не следует употреблять?

Кунжут: состав

Чтобы знать и понимать пользу семян кунжута, нужно сначала тщательно изучить его состав. Он является уникальным сочетанием различных компонентов, благотворно влияющих на организм человека. Содержит семена кунжута:

от 45% до 65% масла;

бета-ситостерин;

сезамин;

лигнан;

фитин;

лецитин;

кальций и железо;

фосфор, калий и магний;

витамины группы В;

токоферол и аскорбиновая кислота;

витамины А, Е, С;

никотиновая кислота;

тиамин;

фитостерины.

Всего одна столовая ложка кунжута содержит 52 Ккал и:

2 г белков;

4 г жиров;

1 г углеводов.

Отмечается, что химический состав семян кунжута хранится в течение девяти лет.

Семена кунжута: лечебные свойства

В чем польза кунжута? / Фото: pixabay.com

О пользе кунжута рассказала специалист в сфере питания Джулия Роха.

В кунжуте содержится лигнан (тип растворной клетчатки), который помогает увлажнить и увеличить объем стула, облегчить кишечный транзит, предотвратить запоры, уменьшить всасывание сахара в кишечнике. Всё это значительно улучшает здоровье всего желудочно-кишечного тракта, регулирует уровень сахара в крови.

Благодаря сезамину, являющемуся разновидностью лигнана, снижается уровень плохого холестерина. Сезамин связан с метаболизмом жиров в организме, потому способствует их окислению в печени. Таким образом, употребление кунжута помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Полиненасыщенные жирные кислоты и витамин E, также содержащиеся в кунжуте, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, поэтому они помогают расслабить кровеносные сосуды и контролировать артириальное давление.

Чем опасен кунжут и кому его нельзя употреблять

Кунжут, как и любой другой продукт, не следует употреблять в избытке. Со временем он может вызвать раздражение кишечника, боли в желудке и толстой кишке. В больших количествах эти семена способствуют набиранию лишнего веса. Происходит это не только из-за его высокой калорийности, но и из-за значительного количества жирных кислот, содержащихся в кунжуте.

Кому не рекомендуется принимать кунжут:

при диагностированном тромбозе, наличии высокого свертывания крови;

если есть камни или песок в мочевыделительной системе;

людям с аллергией на пряность, высокой склонностью к развитию аллергических реакций.

Сколько в день можно съесть кунжуту

Специалисты рекомендуют употреблять не более 1-2 столовых ложек кунжута в день. Желательно, чтобы это количество было использовано в течение всего дня, а не одномоментно. Кунжут употребляют как в натуральном виде, так и добавляют в салаты, печенье, хлеб и т.д.

Также из семян кунжута можно готовить отвары или настои.

Следует обратить внимание, что кунжут нужно правильно употреблять для получения того или иного эффекта. Например, для усвоения кальция, специалисты рекомендуют следовать следующим советам:

семена можно хранить не более полугода в закрытом, темном и прохладном месте;

при приеме кунжута обеспечьте себе достаточное употребление витамина D;

пряность важно сочетать с фосфором (зелень, рыба, творог);

важно следить за уровнем кислотности желудка и не допускать нарушения кислотного баланса;

старайтесь контролировать физические нагрузки (они должны быть умеренными);

не следует в этот период принимать продукты, которые выводят кальций (кофе, газированные напитки, соль, щавель, шпинат).

Чем отличается черный кунжут от белого

Чем отличается черный кунжут от белого / Фото: pixabay.com

Между этими сортами существует несколько основных отличий:

черный кунжут более ароматен, его не нужно чистить, но его вкус немного горчит;

белый кунжут отличается нежным "ореховым" вкусом;

в черном кунжуте больше железа и меньше белка, он маслянистый;

белый сорт содержит меньше жиров и содержит большое количество влаги.

Если вы не знаете, как употреблять черный кунжут, то здесь особых отличий от белого нет. Полезные и вредные свойства этих сортов одинаковы, ведь это одно растение.

Можно ли женщинам есть кунжут каждый день: в чем польза

Уже несколько столетий назад были обнаружены полезные свойства кунжута для женщин. В частности, эти семена положительно влияют на работу мочеполовой системы женщины, они помогают предотвратить развитие мастопатии во время грудного вскармливания и увеличивает количество молока. Особенно важно употреблять кунжут во время беременности (если нет противопоказаний). Он ведь положительно влияет на формирование костной ткани плода. А во время менопаузы кунжут помогает выработать нужное количество гормонов, защищающих женщину от развития онкологических заболеваний.

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