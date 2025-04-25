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Курятина может вызвать рак: новые исследования шокировали ученых
Употребление всего 300 г курицы в неделю может увеличить риск смерти на 27%.
Курицу долгое время рекламировали как здоровый выбор — источник белка с низким содержанием жира. Но новые данные итальянских ученых принуждают задуматься: даже скромные порции курятины могут повысить риск смерти и онкологии.
Об этом сообщило издание NYP.
Недавнее исследование итальянских ученых выявило неожиданную связь между потреблением курицы и повышенным риском смерти. В течение 19 лет они анализировали питание 4869 взрослых и обнаружили, что те, кто съедал более 300 г птицы в неделю, имели на 27% более высокий риск смерти от любой причины по сравнению с теми, кто ограничивался 100 г.
Что обнаружили исследователи?
Участники, которые ели больше курицы, имели в 2,27 раза выше риск смерти от рака пищеварительной системы.
Мужчины были более уязвимыми: при потреблении более 300 г птицы их риск возрастал в 2,6 раза.
Женщины, вероятно, защищены половыми гормонами, такими как эстроген, который влияет на метаболизм питательных веществ.
Почему так происходит?
Хотя точные причины не названы, ученые предполагают несколько факторов:
Пережаривание — высокие температуры образуют мутагены, которые повреждают ДНК.
Промышленная обработка — пестициды, антибиотики и гормоны в кормах могут оставлять токсичные вещества в мясе.
Отсутствие «защитного эффекта» овощей — в отличие от красного мяса, сочетание курицы с овощами не снижает риск.
«Мы считаем, что полезно умерять потребление мяса птицы, чередуя его с другими не менее ценными источниками белка, такими как рыба. Мы также считаем, что важно больше сосредоточиться на методах приготовления, избегая высоких температур и длительного времени приготовления», — отметили ученый.
Напомним, один из самых популярных в Украине супов вреден для здоровья.