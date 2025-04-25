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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Курятина может вызвать рак: новые исследования шокировали ученых

Употребление всего 300 г курицы в неделю может увеличить риск смерти на 27%.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Курица

Курятина / © Unsplash

Курицу долгое время рекламировали как здоровый выбор — источник белка с низким содержанием жира. Но новые данные итальянских ученых принуждают задуматься: даже скромные порции курятины могут повысить риск смерти и онкологии.

Об этом сообщило издание NYP.

Недавнее исследование итальянских ученых выявило неожиданную связь между потреблением курицы и повышенным риском смерти. В течение 19 лет они анализировали питание 4869 взрослых и обнаружили, что те, кто съедал более 300 г птицы в неделю, имели на 27% более высокий риск смерти от любой причины по сравнению с теми, кто ограничивался 100 г.

Что обнаружили исследователи?

  • Участники, которые ели больше курицы, имели в 2,27 раза выше риск смерти от рака пищеварительной системы.

  • Мужчины были более уязвимыми: при потреблении более 300 г птицы их риск возрастал в 2,6 раза.

  • Женщины, вероятно, защищены половыми гормонами, такими как эстроген, который влияет на метаболизм питательных веществ.

Почему так происходит?

Хотя точные причины не названы, ученые предполагают несколько факторов:

  • Пережаривание — высокие температуры образуют мутагены, которые повреждают ДНК.

  • Промышленная обработка — пестициды, антибиотики и гормоны в кормах могут оставлять токсичные вещества в мясе.

  • Отсутствие «защитного эффекта» овощей — в отличие от красного мяса, сочетание курицы с овощами не снижает риск.

«Мы считаем, что полезно умерять потребление мяса птицы, чередуя его с другими не менее ценными источниками белка, такими как рыба. Мы также считаем, что важно больше сосредоточиться на методах приготовления, избегая высоких температур и длительного времени приготовления», — отметили ученый.

Напомним, один из самых популярных в Украине супов вреден для здоровья.

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