Кусок металла в мозгу: хирурги спасли попавшего под обстрел россиян 9-летнего Михаила (фото)

Специалисты удалили убийственный кусок металла длиной 8 мм из мозга Михаила Воловикова из Херсона. Во время вражеского обстрела парень получил тяжелое ранение.

Об операции рассказали нейрохирурги Первого медицинского объединения Львова.

В канун Нового года, 31 декабря, мальчик получил сверхтяжелое ранение головы во время очередного минометного обстрела города.

Маленький обломок, который удалось удалить нейрохирургам из Львова

Друзья попали под обстрел

До того как начался обстрел, мальчик со своим 11-летним товарищем находились в кафе. Во время тревоги дети быстро забежали в служебное помещение, однако это их не спасло — обломки прошили стены. Обломки попали Миши прямо в голову, а его друг погиб на месте.

Сначала при жизни Миши боролись херсонские врачи, а уже в Николаеве парню сделали операцию по удалению обломков раздробленного черепа.

Обломок мины в головном мозге ребенка врачи оставили на месте, ведь он слишком глубоко расположился.

Михаила парализовало

Когда Миша пришел в себя, оказалось, что левая часть его тела полностью парализована — обездвиженная рука, нога и пол лица.

Первые шаги мальчик смог сделать только через месяц после ранения. И это далось ему очень тяжело. Еще через несколько месяцев ежедневной реабилитации ребенок мог поднять левую руку и более уверенно передвигаться.

Однако впоследствии у Миши начались судорожные нападения. Одной из вероятных причин этого последствия военной травмы у ребенка мог быть тот же обломок в мозгу.

"Родители решили не ждать, пока обломок приведет к еще худшим осложнениям, и начали искать врачей, которые взялись бы за сложную операцию", — рассказали специалисты.

Семья обратилась к львовским специалистам Центра нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии Детской Больницы Святого Николая.

"Наши нейрохирурги соглашаются помочь Михайлику. Но задача сверхтрудная — мелкий обломок остановился недалеко от участка, контролирующего движения всей левой части тела. Мы с командой приняли сложное решение. Нам нужно было найти и удалить маленький кусочек металла на глубине 5 см в мозгу и еще и в очень узкой зоне. Это примерно как искать в стоге сена.

Маленький обломок, который удалось удалить нейрохирургам из Львова

Извлекли из мозга 8-миллиметровый обломок вражеского железа

Под контролем микроскопа и системы нейромониторинга врачи клиники смогли безопасно добраться до участка головного мозга, где расположился 8-миллиметровый обломок вражеского железа.

Нейрохирурги достать обломки. В ходе этой же операции они также закрыли недостающую часть черепа титановой пластиной. Все вроде бы прошло хорошо.

Но с облегчением семья мальчика и медики выдохнут всего через несколько дней после операции, когда мальчик придет в себя. Вот теперь уже можно говорить об успешности вмешательства: двигательные функции не ухудшились.

Маленький обломок удалось удалить нейрохирургам из Львова

Реабилитация после операции и продолжительное восстановление

Чтобы улучшить двигательные функции, мальчика ждет реабилитация. Затем с мальчиком будут заниматься физические терапевты клиники. Также специалисты постараются улучшить психическое состояние ребенка.

"После пережитого у Миши развились страхи и тревога: он мало говорит, проявляет избегающее поведение и боится отходить от мамы. А она постоянно ободряет сына словами: "Ты теперь у нас титановый как супергерой", — рассказывают в клинике.

Миша из Херсона после операции Фото: Детская Больница Святого Николая

Сейчас мальчик мечтает вернуться домой, чтобы его город больше не обстреливали. Но с гордостью говорит: “Украина победит! Херсон победит!”.

Напомним, в Украине можно получить альтернативное протезирование: когда протез вживляется в кость человека. Об особенности такого протезирования рассказал Рикард Бранемарк, профессор, хирург-ортопед, основатель метода двухэтапного остеоинтегративного протезирования конечностей.

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