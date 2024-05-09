Кусок металла в мозгу: хирурги спасли попавшего под обстрел россиян 9-летнего Михаила (фото)

Нейрохирурги удалили обломок мины из головного мозга 9-летнего мальчика.
Специалисты удалили убийственный кусок металла длиной 8 мм из мозга Михаила Воловикова из Херсона. Во время вражеского обстрела парень получил тяжелое ранение.
Об операции рассказали нейрохирурги Первого медицинского объединения Львова.
В канун Нового года, 31 декабря, мальчик получил сверхтяжелое ранение головы во время очередного минометного обстрела города.
Друзья попали под обстрел
До того как начался обстрел, мальчик со своим 11-летним товарищем находились в кафе. Во время тревоги дети быстро забежали в служебное помещение, однако это их не спасло — обломки прошили стены. Обломки попали Миши прямо в голову, а его друг погиб на месте.
Сначала при жизни Миши боролись херсонские врачи, а уже в Николаеве парню сделали операцию по удалению обломков раздробленного черепа.
Обломок мины в головном мозге ребенка врачи оставили на месте, ведь он слишком глубоко расположился.
Михаила парализовало
Когда Миша пришел в себя, оказалось, что левая часть его тела полностью парализована — обездвиженная рука, нога и пол лица.
Первые шаги мальчик смог сделать только через месяц после ранения. И это далось ему очень тяжело. Еще через несколько месяцев ежедневной реабилитации ребенок мог поднять левую руку и более уверенно передвигаться.
Однако впоследствии у Миши начались судорожные нападения. Одной из вероятных причин этого последствия военной травмы у ребенка мог быть тот же обломок в мозгу.
"Родители решили не ждать, пока обломок приведет к еще худшим осложнениям, и начали искать врачей, которые взялись бы за сложную операцию", — рассказали специалисты.
Семья обратилась к львовским специалистам Центра нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии Детской Больницы Святого Николая.
"Наши нейрохирурги соглашаются помочь Михайлику. Но задача сверхтрудная — мелкий обломок остановился недалеко от участка, контролирующего движения всей левой части тела. Мы с командой приняли сложное решение. Нам нужно было найти и удалить маленький кусочек металла на глубине 5 см в мозгу и еще и в очень узкой зоне. Это примерно как искать в стоге сена.
Извлекли из мозга 8-миллиметровый обломок вражеского железа
Под контролем микроскопа и системы нейромониторинга врачи клиники смогли безопасно добраться до участка головного мозга, где расположился 8-миллиметровый обломок вражеского железа.
Нейрохирурги достать обломки. В ходе этой же операции они также закрыли недостающую часть черепа титановой пластиной. Все вроде бы прошло хорошо.
Но с облегчением семья мальчика и медики выдохнут всего через несколько дней после операции, когда мальчик придет в себя. Вот теперь уже можно говорить об успешности вмешательства: двигательные функции не ухудшились.
Реабилитация после операции и продолжительное восстановление
Чтобы улучшить двигательные функции, мальчика ждет реабилитация. Затем с мальчиком будут заниматься физические терапевты клиники. Также специалисты постараются улучшить психическое состояние ребенка.
"После пережитого у Миши развились страхи и тревога: он мало говорит, проявляет избегающее поведение и боится отходить от мамы. А она постоянно ободряет сына словами: "Ты теперь у нас титановый как супергерой", — рассказывают в клинике.
Сейчас мальчик мечтает вернуться домой, чтобы его город больше не обстреливали. Но с гордостью говорит: “Украина победит! Херсон победит!”.
Напомним, в Украине можно получить альтернативное протезирование: когда протез вживляется в кость человека. Об особенности такого протезирования рассказал Рикард Бранемарк, профессор, хирург-ортопед, основатель метода двухэтапного остеоинтегративного протезирования конечностей.
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