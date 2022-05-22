Лапий рассказал о вспышке обезьяньей оспы и риске ее распространения в Украине

Лапий рассказал о вспышке обезьяньей оспы и риске ее распространения в Украине

Шансы для распространения обезьяньей оспы в нашей стране действительно очень малы.

Нельзя не согласиться с международными экспертами, которые говорят, что нужно больше времени для изучения вируса обезьяньей оспы.

Об этом сказал инфекционист Федор Лапий в эфире ТСН.

"Раньше были случаи обезьяньей оспы. И это беспокоит. Но это были единичные случаи, связанные с посещением Африки. То, что сейчас случаи регистрируют в странах Европы, и это люди путешествовали. Но многие из них не должны были путешествовать — как раз это и обеспокояет. Но пока рано делать выводы", — отметил Лапий.

По его словам, шансы для распространения обезьяньей оспы в Украине действительно очень малы.

"Украина не является сейчас транзитной территорией для туристов. поездок в страны Африки. Хотя потрубно помнить о том, что для передачи возбудителя нужен тесный длительный контакт на малом расстоянии. Сравнивая с коронавирусом, ковид — тоже вирус. Но вы помните о появлении новых и новых вариантов возбудителя наковыда из-за того, что это РНК-вирус. Возбудитель же обезьяньей оспы — более генетически стабилен. Здесь нельзя ожидать появления разнообразных вариантов", — добавил Лапий.

Также он сказал, что вирус обезьян более характерен для западных регионов Африки, характеризующихся невысокой летальностью. Процент людей, которые умирают от встречи с этим вирусом, составляет менее 1%.

Среди случаев вируса обезьян, зафиксированных ранее в виде вспышек в западной Африке, смертельных случаев почти не было.