Лечат или убивают: исследователи обнаружили опасное побочное действие препаратов для похудения

Три новых исследования, основанные на сотнях тысяч реальных историй болезни пациентов, показали, что инъекционные препараты для лечения диабета и ожирения, известные как агонисты GLP-1, могут привести к редкому, но серьезному побочному эффекту – параличу желудка (гастропарезу)

Данные исследований были представлены на медицинской конференции "Неделя болезней пищеварения 2024" в Вашингтоне, сообщает CNN.

Агонисты GLP-1, такие как семаглутид (торговые марки Ozempic и Wegovy), эксенатид (Byetta) и лираглутид (Victoza), пользуются большим спросом, поскольку они доказали свою эффективность для снижения веса и улучшения работы сердца. Препараты снижают чувство голода, замедляя прохождение пищи через желудок, и стимулируют выработку инсулина в организме.

Однако у некоторых людей моторная функция желудка замедляется настолько, что приводит к гастропарезу, сильным приступам рвоты и запорам.

Врачи говорят, что в большинстве случаев гастропарез проходит после прекращения приема лекарств. Но некоторые пациенты утверждают, что их состояние не улучшилось даже через несколько месяцев после прекращения приема препарата и они не могут нормально питаться.

Все три новых исследования изучали истории болезней реальных пациентов в США. В общей сложности в исследованиях приняли участие более 660 тысяч человек. У пациентов, которые принимали препараты, содержащие GLP-1, риск паралича желудка оказался выше на 52–66% по сравнению с теми, кому были назначены другие лекарства.

У пациентов с лишним весом, которые принимали GLP-1, гастропарез был диагностирован в 10 случаях из 10 000. У пациентов из контрольной группы, которые принимали другие препараты, заболевание развилось только в 4 случаях из 10 000.

Показатели при лечении диабета были еще значительнее. У 50 пациентов из каждых 10 000, которым были назначены препараты на основе GLP-1, был диагностирован паралич желудка.

Кроме того, у людей, принимающих препараты GLP-1, также чаще наблюдались тошнота, рвота или гастроэзофагеальный рефлюкс. У них чаще возникали панкреатит и заболевания желчного пузыря, приводившие к его хирургическому удалению.

"Хотя эти препараты действительно работают, и их следует использовать по показаниям, мы просто хотим предупредить всех: если вы решите начать это делать, будьте готовы к тому, что у вас есть 30-процентная вероятность того, что у вас могут возникнуть побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, а затем препарат, возможно, придется прекратить", — сказал автор исследования доктор Пратик Шарма, профессор медицины из Университета Канзаса.

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