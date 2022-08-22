Лечат пациентов с повреждением мозга и опорно-двигательного аппарата: в Украине успешно испытали телемедицинские гаджеты

В Украине прошло успешное испытание двух телемедицинских систем: Teledoc Health, предоставляющей возможности виртуальной помощи, и телемедицинской платформы нейросенсорной реабилитации Rehabilitation Gaming System, которая с помощью гаджетов помогает комплексно лечить пациентов с повреждением мозга и опорно-двигательного аппарата.

Об этом сообщили в Минздраве.

Основные функции платформы Teledoc Health выполняет робот Litev3. Это девайс, максимально приближающий виртуальные посещения к реальным.

С помощью встроенной управляемой камеры очень высокого разрешения можно тщательно обследовать пациента, измерять температуру, давление и подключать диагностическое оборудование.

Система дает возможность в некоторых случаях полностью заместить работу медперсонала и может самостоятельно двигаться и передавать данные для консилиумного решения по лечению каждого больного.

Платформа Rehabilitation Gaming System – телереабилитация для повышения качества жизни людей с повреждением мозга и опорно-двигательного аппарата. Проект адаптирован к конкретным потребностям каждого отдельного пациента от острой до хронической фазы после повреждения головного мозга.

Платформа Solo обеспечивает защиту информации, которая является важнейшим условием работы проектов телемедицины, особенно в условиях военного положения.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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