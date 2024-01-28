Лечение боевых травм: в Минобороны сообщили о начале утверждения первых протоколов по единому стандарту

Все учреждения здравоохранения системы Министерства обороны и коммунальные будут лечить по единому стандарту.

В ближайшее время Министерство здравоохранения начинает утверждение первых протоколов по оказанию помощи в случае боевой травмы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в Facebook.

По ее словам, система организации медицины для военнослужащих выдержала необходимость быстрого развертывания в 2022 году.

"Сеть увеличилась, отработали эвакуационные маршруты. В конце прошлого года руководство медицинского направления в МО и Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины было перезагружено именно с целью дальнейшей систематизации работы, которая должна привести к уменьшению потерь, осложнений, оптимизации затрат. По состоянию на сегодняшний день в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения мы двигаемся по части распределения ответственности и полномочий: МОУ — догоспитальное звено, Минздрав — госпитальное", — пояснила Наталья Калмыкова.

Она сообщила, что Министерство здравоохранения начинает утверждение первых протоколов по оказанию помощи в случае боевой травмы. Соответственно, все учреждения здравоохранения системы Министерства обороны и коммунальные будут лечить по единому стандарту.

Также будут определены необходимые профессиональные квалификации, что позволит системно повысить навыки.

"Протоколы содержат и определенные перечни лекарственных средств, оборудования, а значит, будут унифицированы закупки", — добавила Наталья Калмыкова.

Также заместитель министра обороны сообщила о цифровизации военной медицины и ее синхронизации с гражданской.

"Сейчас ЕСОЗ (электронная система здравоохранения) формирует цепочку данных граждан Украины от бирочки при рождении до свидетельства о смерти. Нам необходимо создать систему, в которой часть жизни проведена в армии была понята врачам по возвращении в гражданскую жизнь", — пояснила зам. министра обороны.

Идет развертывание медицинской информационной системы в госпиталях. По словам Калмыковой, пока не все идеально, но "команда реагирует и решает проблемные вопросы".

Напомним, что законопроект №10343, который приближает украинские стандарты предоставления медицинской и домедицинской помощи стандартам НАТО, предусматривает лечение по протоколам и стандартам Альянса, обеспечивая самый высокий современный уровень медицинской помощи.

Тем временем в Украине упростили получение электронных рецептов. Теперь их можно получить без физического присутствия у врача.

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