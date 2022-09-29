Лечение инфаркта и инсульта: какие бесплатные услуги предоставляют пациентам в Украине

Во Всемирный день сердца делимся полезной информацией.
Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний содержит Программа медицинских гарантий.
Специалисты Национальной службы здоровья Украины предоставили перечень бесплатных услуг для пациентов с сердечными заболеваниями.
"Пациенты, имеющие симптомы либо уже диагностированное сердечно-сосудистое заболевание, либо намерение предотвратить возникновение этих заболеваний, прежде всего должны обращаться к своему семейному врачу. Конечно, если речь не идет о состоянии, которое угрожает жизни. Тогда нужно вызвать скорую", – отмечают медики.
Какие услуги в случае жалоб на сердце оказывает семейный врач
Врач первичного звена может помочь в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Измерить АД, оценить общий сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE, при необходимости направить на электрокардиограмму, анализ крови, сделать быстрый тест на тропонин. Также семейный врач может выписать направление на консультацию к кардиологу или ультразвуковое исследование сердца.
Медикаментозное лечение болезней сердца
Действенным способом контроля сердечно-сосудистых заболеваний является непрерывное медикаментозное лечение. Именно для этого работает программа "Доступные лекарства". Врач выписывает электронный рецепт, пациент – получает нужные ему лекарства безвозмездно или с небольшой доплатой.
На сегодняшний день программа "Доступные лекарства" предусматривает 198 лекарственных средств — для лечения сердечно-сосудистых заболеваний; 27 лекарственных средств – для первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов.
Лечение инфаркта и инсульта – приоритетные услуги в Программе медгарантий-2022. НСЗУ заключила договоры на лечение острого мозгового инсульта с 254 медицинскими учреждениями, на лечение острого инфаркта миокарда – с 67 заведениями.
В медучреждении пациенту с инфарктом или инсультом предоставляются бесплатно следующие услуги:
- диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования)
- проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте)
- круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации
- медицинская реабилитация в остром периоде
- лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы
- лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизованно за счет бюджета (например, стенты)
- питание в стационарных условиях и др.
Лучше предупредить развитие тяжелых заболеваний, чем преодолевать их последствия. Чаще причинами сердечно-сосудистых заболеваний являются, в том числе, вредные привычки: курение, чрезмерное употребление алкоголя, нехватка физической активности, нездоровое питание.
Изменив образ жизни, можно избежать риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.
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