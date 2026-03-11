Лечение от бешенства не существует: чем оно грозит и как уберечься

Источник бешенства - инфицированные животные / © Pixabay

В Украине ежегодно тысячи людей обращаются в больницы из-за укусов или заслюнения животными. Чаще всего — это собаки и кошки, в том числе беспризорные. Также риск представляют дикие животные — лисы, волки и енотовидные собаки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Как передается

Чаще человек может заразиться вирусом бешенства от животных. После укуса или ослюнения (особенно опасно попадание зараженной слюны на открытые раны, даже маленькие царапины и слизистые оболочки) вирус может жить в организме без проявлений болезни 1-3 месяца.

Что делать немедленно после укуса или ослюнения

Тщательно промойте рану проточной водой с мылом 15 минут или дольше

Обработайте края раны антисептиком (например, раствором йода 5% или спирта 70%)

Как можно скорее обратитесь к врачу

Нужно ли делать прививку

Врач оценивает риск и только тогда принимает решение о необходимости вакцинации. Если будет назначен курс антирабической вакцинации — пять доз в течение 28 дней — его нужно пройти полностью.

Можно ли заразиться от домашнего питомца

Если животное вакцинировано и находится под наблюдением, риск значительно ниже. Инфицированный человек может несколько недель или месяцев не иметь клинических проявлений, а между тем вирус будет развиваться в организме. Если появятся симптомы (повышение температуры, боли в месте укуса, страх воды, судороги), лечение уже будет неэффективным.

Важно: бешенство не лечится. Врачи могут только облегчить страдание, если своевременно не была проведена вакцинация. Это всегда реанимационное отделение, потому что это очень тяжелое заболевание. Оно всегда смертельно, поэтому прививка — обязательна.

