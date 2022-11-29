Лечение за границей для онкобольных или травмированных украинцев: как подать заявку

При необходимости в медицинской эвакуации, подается соответствующий запрос.

В Минздраве объяснили, каких пациентов прежде всего доставляют в клиники за границей во время войны в Украине.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Специалисты отметили, что в первую очередь на лечение за границу транспортируют детей и взрослых со сложными минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, детей с онкологической патологией, а также людей с заболеваниями, нуждающимися в комплексной специализированной терапии.

Для того чтобы присоединиться к эвакуации, нужно подать запрос. Это можно сделать двумя способами:

Из-за семейного врача

Семейный врач или специалист стационара принимает решение о необходимости направления пациента на лечение за границу и информирует об этом областного координатора медицинской эвакуации.

Областной координатор прорабатывает запрос и передает его в команду медицинской эвакуации в Минздрав.

Минздрав верифицирует данные, информирует пациента о маршруте медицинской эвакуации и при согласии пациента посылает соответствующий запрос в систему экстренного реагирования Еврокомиссии и ждет предложения от больниц из стран-членов Европейского Союза, куда могут перенаправить пациента.

Когда соответствующее медицинское учреждение в странах-партнерах найдено, согласуются вопросы транспортировки пациента.

Через онлайн-форму

Сейчас многие потеряли связь с семейными врачами, поэтому Минздрав предусмотрел другой способ подачи заявки на медицинскую эвакуацию — через онлайн-форму.

Для этого на сайте Министерства в разделе "Гражданам " необходимо самостоятельно заполнить соответствующую заявку.

Далее Минздрав верифицирует все данные и проверит информацию, после чего вам будет дана обратная связь.

Обычно подготовка пациента длится от 3-4 дней до двух недель. Однако, каждый случай медицинской эвакуации требует отдельного подхода.

Напомним, что эвакуация для украинских пациентов осуществляется бесплатно.

Ранее в Минздраве объяснили, можно ли получить медицинскую помощь по месту жительства и без переподписания декларации.

Читайте также: