Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Здоровье
19
2 мин

Легендарный овощной суп для здоровья печени: защищает ее от разрушения — забытый рецепт

Как приготовить суп для укрепления печени: простой рецепт блюда из сезонных овощей, которое очищает организм, улучшает пищеварение и дарит ощущение невероятной легкости.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой суп полезен для печени

Какой суп полезен для печени / © www.freepik.com/free-photo

Здоровье печени напрямую зависит от нашего питания. Именно поэтому врачи и диетологи советуют регулярно добавлять в рацион легкие блюда на основе свежих овощей. Одним из таких является овощной суп для печени, считавшийся лечебным еще в древности. Он помогает снимать нагрузку с организма, выводит токсины и поддерживает нормальное пищеварение.

Почему овощной суп полезен для печени

Блюдо содержит сезонные овощи, которые стоят копейки, но оказывают настоящий целебный эффект для здоровья внутреннего органа.

  • Красная свекла — стимулирует очищение печени, улучшает работу желчного пузыря.

  • Морковь содержит бета-каротин, защищающий клетки печени от разрушения.

  • Лук и чеснок обладают антибактериальными свойствами и способствуют детоксикации всего организма.

  • Капуста улучшает пищеварение и помогает печени выводить вредные вещества.

  • Петрушка и укроп обогащает организм антиоксидантами и очищает кровь.

Такой набор овощей делает суп настоящим эликсиром для здоровья.

Как приготовить легендарный овощной суп для здоровья печени

Ингредиенты:

  • 1 средняя красная свекла;

  • 1 морковь;

  • 1 луковица;

  • 200 г белокочанной капусты;

  • 2 зубчика чеснока;

  • зелень (петрушка, укроп);

  • 1 ст. ложка оливкового масла;

  • 1,5 л воды.

Способ приготовления.

  1. В кастрюле разогрейте немного растительного масла, обжарьте лук и морковь до золотистости.

  2. Добавьте натертую свеклу и тушите несколько минут.

  3. Влейте воду, доведите до кипения.

  4. Добавьте нашинкованную капусту и варите 30 минут.

  5. В конце положите измельченный чеснок и зелень.

Суп можно употреблять как в теплом, так и в охлажденном виде.

Когда полезно есть этот овощной суп

После праздничных застолий.

В дни разгрузки для очищения организма.

При ощущении тяжести после еды.

Для профилактики заболеваний печени и желчного пузыря.

